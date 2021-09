Isabel Jiménez, hermética ante la vida sentimental de Sara Carbonero

La capital se ha teñido de glamour este jueves 9 de septiembre. La tradición continúa y Cosmopolitan ha celebrado un evento en pleno corazón de Madrid al que han acudido numerosos rostros conocidos. Isabel Jiménez, ha acudido luciendo bronceado a la gala en la que ha sido una de las galardonadas. La periodista ha recibido el premio de la Sostenibilidad. Unos minutos antes de recoger el reconocimiento a su labor, ha querido lanzar un mensaje de concienciación a aquellas personas que no contribuyen al medio ambiente. También, ha expresado a los medios de comunicación unas palabras sobre Jordi Rebellón. El actor, conocido por su larga trayectoria profesional y gracias a su papel de Doctor Vilches en ‘Hospital Central’ fallecía este miércoles como consecuencia de un ictus.

“Me impactó mucho la noticia. Creo que he coincidido con él en algún sitio. Tenemos amigos en común. Es una pena”, ha asegurado con tristeza. Como era de esperar, también ha tenido que responder a unas preguntas sobre Sara Carbonero, su gran amiga y ‘comadre’ -como se llaman cariñosamente ambas-. “Sara está muy bien, fenomenal”, ha dicho con una sonrisa. Después, ha revelado que durante la temporada estival la ha echado mucho de menos porque no han coincidido en los días de descanso. “Este año no hemos tenido vacaciones juntas porque yo me cogí julio y ella agosto. Creo que es de las veces que más tiempo ha pasado sin vernos”, ha asegurado la periodista. De esta manera, Isabel Jiménez no ha querido entrar en más detalles sobre la vida sentimental de la expareja de Iker Casillas.

Sara Carbonero se ha convertido en uno de los personajes de este verano 2021. Después de anunciar su ruptura con el exportero del Real Madrid, la comunicadora ha vivido su primer verano como soltera. Sin embargo, todo ha apuntado a que ha tenido un romance con Kiki Morente. Tanto ella como el cantante han guardado silencio ante los rumores que ahora dicen que su supuesta relación habría llegado a su fin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Ajena a las habladurías Sara continúa con sus numerosos proyectos profesionales. Uno de ellos es que se ha anunciado que habrá segunda temporada del espacio radiofónico que presenta, ‘Que siga el baile’. Además, sigue inmersa en su propia marca junto a Isabel Jiménez, Slow Love.

Por otro lado, es necesario mencionar que en cuento a su relación con Casillas sigue siendo cordial por el bien de sus hijos, y que por el momento, ambos están cumpliendo con lo que dijeron en aquel comunicado publicado en marzo en sus respectivas redes sociales. «El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable», se pudo leer en el escrito.