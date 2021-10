Sara Carbonero e Isabel Jiménez, juntas forman el tándem perfecto. Socias, pero también amigas, las periodistas han lanzado su nueva colección y lo han hecho con mucha marcha, nunca mejor dicho. Pese a que tuvo lugar hace unos días, ha sido este fin de semana cuando han querido recordar algunos de los momentos más divertidos e inolvidables que vivieron. Como si se tratara de dos estrellas del rock, Sara e Isabel se subían al escenario con micrófono en mano para ponerse a cantar. Una escena que Jiménez ha compartido a través de sus redes sociales.

“Y, al final, lo hicimos. Parte I. Gracias por una noche inolvidable. Gracias por tantos reencuentros y tantos momentos bonitos. El mejor equipo del mundo 🌎 @saracarbonero gracias por esa magia tuya y por ser mi partner in crime en la vida”, ha escrito orgullosa de tener a Sara Carbonero en su vida. La fiesta que han organizado tenía un objetivo principal, el de dar a conocer la colección de moda otoño-invierno de su propia marca, Slow Love, a la que han llamado Dancing in the street -Bailando en la calle-. Las nuevas prendas en las que predominan los tonos rojizos, ocres y marrones, se caracterizan por su estilo boho-chic, además no hay que olvidar que este proyecto tiene como base la sostenibilidad.

La cita tuvo lugar en el club Bardot de Madrid, un local de ocio nocturno que se caracteriza por la música en directo. Enclave donde las diseñadoras vivieron unos momentos inolvidables. Mientras Sara Carbonero se decantó por un traje de dos piezas fluido de estampado étnico, su comadre -como se llaman cariñosamente-, se enfundó en un vestido midi blanco con un print con detalles rojos y negros que simulaban las alas de una mariposa.

Por su parte, la expareja de Iker Casillas también ha querido rememorar a través de unas fotografías lo especial que fue la velada. “More tan words -más que palabras-. Gracias”, ha comentado a su más de 3 millones de seguidores. Esto supone un paso más en su empresa, pues el proyecto que iniciaron juntas ha demostrado ser todo un éxito. «Slow Love nació el 19 de mayo del 2015 con la ilusión de crear una marca propia que respirase unos valores, una filosofía, un estilo de vida… La tranquilidad, el mimo, los detalles, la vuelta a los orígenes: el ‘slow life’. La cosa empezó a fluir a través de una pasión común, el gusto por todo aquello hecho con cuidado, dedicación y tiempo». Con estas palabras, Sara Carbonero e Isabel Jiménez definen la firma en su página web oficial en la que se puede encontrar desde vestidos, blusas, cárdigans, faldas hasta los accesorios del momento.