Joaquín Prat está en un momento inmejorable. En cuanto a su faceta profesional, continúa siendo uno de los rostros habituales -y más aclamados- de El programa de Ana Rosa, uno de los espacios más punteros de Telecinco. Pero en lo personal tampoco se queda atrás. Después de su declaración de amor en directo y también por las redes sociales, el presentador ha querido dejar bien claro que su relación con Alexia Pla va viento en popa, tanto que próximamente podrían sonar campanas de boda.

Así lo ha soltado él en pleno directo, cuando hablaban con Sophie et voilà, las encargadas de hacer el vestido de novia de Tamara Falcó. Mientras las diseñadoras de la empresa nupcial comentaban al programa cuántos vestidos podría llevar la marquesa de Griñón el mejor día de su vida, las cuales han confirmado que, de momento, solo hay uno en el horizonte, Joaquín Prat ha intervenido para ser franco: «Yo es que me desfamiliaricé de este asunto hace muchos años». De esta forma, ha hecho saber que no está puesto en el tema bodas desde que se separó de Yolanda Bravo después de 12 años juntos y un hijo en común.

Pero no todo ha quedado ahí. Como quien no quiere la cosa, el televisivo ha soltado: «Quizá me vuelva a familiarizar con él». Si hace unos días hacía una auténtica declaración de amor en Instagram, ahora ha dado un paso más, dejando entrever que podría pasar por el altar para poner el broche de oro a su relación. Una confesión que ha dejado sin palabras a sus compañeros de plató, que han respondido con un sonado «uuu». Después de una sonrisa y el silencio, la diseñadora Saoia Goitia se ha ofrecido a diseñar el vestido de su pareja: «Oye, pues aquí estamos». Prat no ha querido entrar en detalles, pero esta información ha dejado una incógnita en el aire: ¿Será el próximo rostro de Mediaset en pasar por el altar?

Una reciente declaración de amor

Fue hace apenas dos días cuando Joaquín, utilizando la reciente entrevista de Bertín Osborne hablando de Fabiola, ha confesado lo que significa Alexia para él: «Lo de yo no puedo vivir sin ella yo lo pongo en el presente». De esta forma, el presentador dejó claro que, en este momento, no entiende la vida sin Alexia. Pero esta no es la primera vez que Prat saca su lado más romántico desde que los medios de comunicación confirmaron que volvía a estar enamorado. Y es que, aunque el presentador siempre ha sido muy discreto con su vida más personal, lo cierto es que ahora no duda en gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está. Y así confirmó estar de nuevo ilusionado: «Estoy enamorado y feliz». Asimismo, durante la fiesta del 18 aniversario de Unicorn Content, encargada de El programa de Ana Rosa, Joaquín no dudó en confesar lo que significaba Alexia para él: «Es una mujer normal, trabajadora y a la que admito». Ahora, el presentador podría estar planteándose jurarse amor eterno con la mujer que ha conseguido que le de una segunda oportunidad al amor.