La declaración de amor más auténtica de Joaquín Prat a su pareja tras su ‘luna de miel’

No cabe duda de que Joaquín Prat está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Siempre que tiene oportunidad tanto en El Programa de Ana Rosa como en Ya es mediodía, el presentador no tiene reparo en pregonar a los cuatro vientos el amor que siente hacia su nueva compañera de vida, Alexia Pla. Y es que, pese a que no llevan mucho tiempo juntos, el comunicador y su novia ya son uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, razón por la que no tienen intención alguna de ocultar su amor ni en televisión ni en redes sociales.

Así lo ha demostrado el compañero de Ana Rosa en esta última ocasión. Justo después de haber disfrutado de unas idílicas vacaciones en República Dominicana con su amor, de las cuales ambos se han hecho eco a través de sus redes sociales, el maestro de ceremonias ha querido tomar la palabra del programa que presenta para lanzar una declaración de intenciones a Alexia que no ha pasado desapercibida en el panorama nacional: «No podía vivir sin ella, yo lo pongo en presente», admitía, haciendo referencia a su novia al comentar las últimas declaraciones de Bertín Osborne en redes sociales, admitiendo que, antes de dejarlo con Fabiola Martínez «no podía vivir sin ella» ni siquiera «plantearse su vida sin ella». Sin embargo, sus caminos finalmente se separaron a diferencia de los de Joaquín y Alexia, que parecen estar más unidos que nunca.

Esta no es la primera vez en la que Prat saca a relucir su lado más romántico en pleno directo. Hace tan solo un par de meses, el presentador se convertía en el centro de todas las miradas al ser traicionado por su propio subconsciente mientras tanto él como los colaboradores hablaban de Alexia Rivas. Y es que, en vez de pronunciar el apellido de su compañera decía «Pla», dejando entrever que estaba pensando en su pareja. Un momento de «tierra, trágame» en toda regla para el profesional, que se sonrojaba mientras que el resto de asistentes al plató se percataban del fallo y se reían al unísono, visiblemente contentos de que poco a poco el comunicador esté haciendo gala de su lado más humano aún sabiendo que es mucha la audiencia que sigue sus pasos laborales cada día.

Hasta ese momento, Joaquín se había mantenido un tanto hermético con respecto a su vida personal, pero lo cierto es que esa situación marcó un antes y un después en sus apariciones ya que, desde ese día, no ha dejado de aprovechar ciertas situaciones para hablar sobre su pareja con total naturalidad, definiéndola como «una persona normal, una tía trabajadora a la que admira y tiene mucha suerte de tener en su vida», confesaba, para después admitir que el 2022 ha sido uno de sus años clave: «El 2022 me ha dado cosas maravillosas, lo despedí enamorado, no como el 2021».