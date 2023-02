La divertida anécdota con la que Ana Rosa ha desvelado el secreto mejor guardado de Joaquín Prat

No es un secreto para nadie la complicidad que derrochan Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat siempre que comparten plató en El Programa de Ana Rosa. Son muchos los años que ambos presentadores llevan trabajando de manera conjunta, razón por la que han forjado una verdadera amistad que ha logrado traspasar fronteras y que les ha convertido en uno de los tándem más exitosos de cara a la audiencia.

Pero, en todo este tiempo en el que han compartido su pasión por informar a los espectadores, ambos maestros de ceremonias han tenido oportunidad de conocerse a fondo, razón por la que ya saben qué es lo que más le molesta a cada uno. Así lo ha reflejado la propia Ana Rosa durante esta misma mañana, cuando ha bromeado sobre el análisis de contenidos que se iban a emitir más tarde en Cuatro al día: «Es que, de verdad, eso lo ha dicho el cura, ella es periodista y lo reproduce… Pero ese comentario lo dice cualquiera, pero cuando lo dice Mónica parece angelical», pronunciaba la comunicadora, refiriéndose a su compañera de profesión, Mónica Sanz, mientras que el resto de colaboradores le dedicaban una sonrisa de complicidad.

Rápidamente, la presentadora del programa de las mañanas de Telecinco ha dirigido su mirada a Joaquín: «¿Tú te vas ya también, no?», le preguntaba, dejando entrever que tenía que ir a coger el mando de Ya es mediodía como es habitual: «De verdad, es que como si no tuviera bastante, lleva aquí desde las nueve de la mañana». Algo a lo que el protagonista en cuestión respondía con humor: «Ay, como diría Belén, no me estires de la lengua…», señalaba, haciendo gala del cariño que siente hacia su compañera. Por su parte, Quintana ha asegurado que no tenía intención de tirarle «de la lengua ni de nada», mientras que Prat ha dicho que quizá «de los pelos». Algo a lo que ha contestado la periodista de manera rápida, desvelando a los espectadores uno de los secretos mejor guardados del comunicador: «No, los pelos ni tocarlos, yo ya sé que a Joaquín hay una cosa que no se le puede tocar, que es el pelo», zanjaba entre risas, mientras que el novio de Alexia Pla la daba la razón: «Con lo que me han costado…».

Con esta divertida anécdota, Ana Rosa y Joaquín han demostrado estar más unidos que nunca, habiendo superado de manera conjunta y con su amistad como principal arma los baches que se han ido cruzando en sus respectivos caminos, como por ejemplo el cáncer de mama que mantenía a la presentadora alejada de su espacio televisivo durante once meses. No obstante, eso parece ser ya cosa del pasado, y la periodista lleva ya cuatro meses al pie del cañón con su compañero al lado, mientras que éste durante su ausencia no ha dejado de enviarla mensajes de cariño y de apoyo.