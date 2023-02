Ana Rosa Quintana repite su fórmula infalible en una de sus noches más especiales

Podría decirse que ha tenido lugar uno de los eventos más esperados del año. Ha sido durante esta misma tarde cuando el Teatro Real de la capital se ha vestido de gala para dar cabida a la gala del top 100 mujeres líderes en España. Una cita que ha contado con la presencia de los rostros más conocidos a nivel nacional, entre los que estaba el de Ana Rosa Quintana.

Como no podía ser de otra manera dada su popularidad y su gran acogida entre la audiencia, la presentadora de El Programa de Ana Rosa se ha dejado ver en el enclave citado haciendo gala de su exquisito gusto estilístico, como ya es habitual en ella. Y es que, la maestra de ceremonias ha escogido para la velada uno de sus looks más destacados de los últimos meses. Se trata de un vestido de lo más favorecedor con textura aterciopelada en color rosa fucsia, de manga larga hombreras pronunciadas y cola de sirena que la periodista ya lució durante su posado navideño anual para Telecinco, el cual tuvo lugar durante el pasado mes de diciembre con el objetivo de dejar entrever que había vuelto a la carga con más fuerza que nunca después de haber permanecido once meses alejada de su puesto en el plató de la cadena de Fuencarral.

En esta última ocasión, la comunicadora ha querido dar un giro a su estilismo luciendo una melena con una tonalidad más castaña y unos pendientes de estilo flamenco a tono. Para poner el broche de oro a su elección, Ana Rosa ha querido dar especial énfasis a su mirada en lo que al maquillaje se refiere, decantándose además por un labial tipo gloss del mismo color que el traje que lucía. Sin duda alguna, una elección de lo más acertada por parte de la compañera de Joaquín Prat con la que ha posado en el photocall propio de la cita con la mejor de sus sonrisas.

No obstante, cabe destacar que Quintana no ha sido la única celebrity que ha pisado la alfombra roja en cuestión. Otras famosas como Mar Flores, Carlota Corredera, Tamara Gorro o Eva González tampoco han querido perderse el evento al fotografiarse y atender a los medios de comunicación presentes con total normalidad antes de dar pistoletazo de salida a un acto que ha captado las miradas de personas de todos los rincones del planeta.

De esta manera, Ana Rosa Quintana ha demostrado estar perfectamente preparada, en lo que a salud se refiere, para dar continuidad tanto a su trabajo habitual como a los eventos en los que figura como invitada. Una serie de movimientos a los que la presentadora lleva haciendo frente desde el pasado mes de noviembre con el apoyo de sus familiares, compañeros de profesión y unos espectadores que no han dejado de mandarla ánimo y cariño incluso en los peores momentos de su vida.