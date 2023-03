Si hay algo que caracteriza a Bertín Osborne, de 68 años, es que no tiene reparo en dar su opinión públicamente. Es por eso por lo que, en muchas ocasiones, se ha visto en vuelto en alguna que otra polémica. La última se ha producido hace tan solo unas horas en su perfil de Instagram, donde reúne casi medio millón de seguidores. El cantante ha querido dar su opinión sobre un tema que no ha tardado en tener un sinfín de reacciones instantáneas por parte de los usuarios de la Red.

Esta vez, el presentador ha cargado contra una presunta profesora de una escuela de Jerez, que habría comentado a sus alumnos que ya no se puede celebrar el Día del Padre y que en su lugar se festejaría el ‘Día de la Persona Especial’. Es necesario destacar que, se desconoce si la grabación que circula pertenece realmente a una docente de un colegio. Sin embargo, Bertín ha querido mostrar su enfado.

«Estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de una señora que por lo visto es profesora de un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser Jerez… Les dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias españolas son de otra manera. Tienen que celebrar el ‘Día de la Persona Especial’. Pero, vamos a ver, ¿quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado…», ha comenzado diciendo, visiblemente molesto.

El que fuera el hilo conductor de Mi casa es la tuya ha animado a los padres de ese colegio a trasladar a sus hijos de centro. «¿Que no se puede celebrar el Día del Padre? ¿Y cuándo sea el Día de la Madre, qué será, de la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta tía? ¿Nos hemos vuelto locos todos o estoy loco yo, o ella, o el país? ¿Pero qué es esto? Mis hijas han ido todas al colegio en Jerez, y si yo fuera padre de los niños de esa escuela, los sacaba del colegio cagando leches. A saber, lo que les está enseñando esa tía… Cuando vuelvan a casa por las tardes, ¿qué traerán en la cabeza esos niños? No se puede llegar a menos ya. Que haya locos enseñando a nuestros hijos, es el colmo», ha añadido con su relato.

Después de pronunciar este alegato, su hija, Alejandra Osborne no ha querido perder la ocasión en comentar el vídeo de su padre, confirmando así que está de su parte. «Papá, ¡qué razón tienes! Por ejemplo, mi hijo no entiende por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer y no hay un día para celebrar el del hombre… ¿Y cómo se lo explicas?», ha dicho. Quien también apoya esta opinión es Javier Ungría, ex de Elena Tablada, quien se ha posicionado a través de su discreto perfil de Instagram.