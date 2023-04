14 de junio. Esta será la fecha en la que Rocío Carrasco (45) y su hijo, David Flores (24), fruto de su matrimonio con Antonio David Flores (47), vuelvan a verse las caras seis años después de su último encuentro ¿El motivo? La demanda interpuesta por el impago de la pensión del joven, que se conoció a mediados de septiembre de 2021, y que la hija de Rocío Jurado está obligada a pagar desde 2018, después de que se desestimara el recurso que presentó. La Fiscalía pide un año de prisión para Roció Carrasco y 15.000 euros de multa por no haber pagado dicha pensión, de 200 euros al mes, a su hijo, durante más de 40 meses. Lo que se traduce en una acusación por un delito de abandono de familia por el impago de la pensión.

Si bien fue Antonio David Flores fue quien demandó a la ex colaboradora de Mediaset, será David Flores quien acuda a la sala de Vistas número 11 de los Juzgados de los Penal de Madrid puesto que ejerce la acusación particular al tener ya la mayoría de edad, según ha podido saber El Periódico de Catalunya. Así, madre e hijo se verán nuevamente las caras en la sala penal.

La protagonista de Contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío no ve a su hijo desde el 23 de junio 2016, tan solo unos meses antes de su boda con Fidel Albiac, tal y como ella misma desveló en la docuserie. Pues cabe recordar que en el juicio que tuvo lugar en 2017, madre e hijo no llegaron a verse de cerca. El hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David llegó, entonces a la vista oral de la demanda de modificación de medidas de la custodia compartida que tenía la expareja, de la mano de Olga Moreno, la que fuera pareja de el ex colaborador de Sálvame. «Estaba Olga sentada con mi hijo, ella estaba pendiente de que esa puerta se abriera. Cuando entré me miró fijamente, le cogió la cara al niño y empezó a darle besos y a moverle la cara para que no me viera. Yo iba, y podía pasar que alguna de las dos tuviera algún problema y no saliera de allí. Yo iba a por ella. Y no me duelen prendas decirlo. Y Javier [su abogado], que va detrás mía y me conoce también, me cogió de la manga y me dijo Ro, no, tira, que vamos a tener un problema», relató Rocío.

Además de Rocío Carrasco y David Flores, también están citados a declarar el mismo día la hija mayor de la madrileña, Rocío Flores (26), Antonio David Flores, y Olga Moreno.

El origen del conflicto

Fue una jueza quien entendió que, debido a que David «padece una enfermedad genética», es una persona «dependiente económicamente». De ahí que impusiera a la madre la obligación de pagarle una pensión. Una decisión sobre la que Rocío Carrasco interpuso un recurso de apelación.

En este sentido y según apunta el Diario de Mallorca, la defensa de Rocío Carrasco intentará demostrar el próximo mes de junio que fue la actual pareja de Marta Riesco quien se llevó de casa a David Flores cuando éste era aún menor de edad y lo empadronó en Málaga sin el permiso de Rocío.