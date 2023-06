La inesperada traición de Antonio David a Marta Riesco en su intento de reconciliación

Marta Riesco no puede más. Si bien era durante el pasado mes de abril cuando la que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa hacía uso de sus redes sociales para confirmar su ruptura con Antonio David Flores, no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a tomar la palabra en su cuenta de Instagram para revelar un nuevo episodio de su historia de amor con el ex Guardia Civil. Y es que, pese a que ambos tuvieron un intento de reconciliación, lo cierto es que el que fuera marido de Rocío Carrasco habría optado por cortar por lo sano a la hora de bloquear a la periodista y restringir sus llamadas, motivo por el que la protagonista en cuestión se ha visto obligada a hacer un llamamiento dentro del universo 2.0.

Por medio de stories, Marta ha hablado largo y tendido sobre lo sucedido: «Voy a contar todo lo que sucedió, pero se supone que vino a intentar recuperarme, a intentar recuperar la relación», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles: «Se presentó en mi casa a las 12 y media de la noche y estuvo en mi casa tres días sin yo decir nada a nadie de mi familia. Solo lo sabían mis dos amigas. En esos tres días yo creía que iba a luchar por la relación, así se lo hizo saber a mis amigas y así me lo hizo saber a mí. En estos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos, las cosas no fueron como yo creía. No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto”, pronunciaba. Pero en ese momento, lo que tal vez no pudo llegar a imaginar es que lo que tenía pensado el ex colaborador de Sálvame era hacer las maletas e irse definitivamente de la casa de Riesco, y por ende de su vida: «Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Se llevó todo y se fue. Me desperté y ya no había nada. Me dijo que se había llevado la ropa de invierno (…) Su intención nunca fue reconciliarse y no creo que haya estado nunca enamorado, como yo», continuaba.

De este modo, y al haber recuperado la ilusión por unas horas, la periodista aseguraba haber vuelto a experimentar el malestar del que poco a poco había logrado salir: «Volví a estar mal, volví al agujero y volví a sacar este libro que tanto se ha publicado y que tanto ha dado qué hablar. No soy sucia por haber sacado este libro», indicaba, haciendo referencia a la obra que hizo saltar las alarmas de sus seguidores, Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas.

Por si fuera poco, la ira de la comunicadora no quedaba ahí, y no tuvo reparo en ponerse en contacto con Rocío Flores para contarle lo que había pasado: «Después de que haya sacado las cosas de mi casa volvió a mi casa… Se fue a Málaga, por supuesto con la intención de no decírselo a su hija. Así que yo le escribí a su hija para decirle que su padre estuvo tres días aquí y ella me bloqueó», zanjaba, dejando entrever que la nieta de Rocío Jurado habría tomado en esta guerra una postura muy similar a la de su progenitor mientras que, la que fuera novia de este último, admite haber «perdido su trabajo»: «A día de hoy lo he perdido todo».