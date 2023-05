Fue el pasado mes de abril cuando Marta Riesco (35) confirmó a través de su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de 200 mil seguidores, su ruptura definitiva de Antonio David Flores (47). Lo hacía con un escueto pero conciso mensaje. El mismo, con el que ahora, más de treinta días después, ha desvelado los intentos del ex colaborador de Sálvame por retomar su relación. «Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno», ha comenzado diciendo. «Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre», continúa.

Cierto es que la reportera no señala a quien va dirigida la misiva, sin embargo, es inevitable pensar en el ex guardia civil y en la todavía misteriosa situación que provocó en ella una sonada ruptura con éste. Pues cabe recordar que si bien Riesco fue la encargada de anunciar la ruptura cuando su relación parecía estar más afianzada que nunca, no llegó a entrar en los motivos reales que habían llevado a la pareja a poner punto final a su romance. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», escribía entonces. «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas (…) Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de su vida», añadió.

De ser ciertas las intenciones de Antonio David, y llevarse a cabo una reconciliación entre la ex pareja, se trataría de una tercera oportunidad. Hace aproximadamente un año, coincidiendo con el cumpleaños de la Marta, la entonces colaboradora de Mediaset anunció entre lágrimas su ruptura de Antonio David. «Es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien porqué y cómo has llegado hasta aquí. Aunque me veáis bailar, reír, sí, claro porque también tengo momentos donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto y donde por supuesto no voy a dejar que la pena me coma y la pena pueda conmigo», expresó entonces. Semanas después de estas palabras, comunicó que había dado una segunda oportunidad al malagueño.

Su peor momento profesional

Esta noticia llega en el peor momento profesional para la periodista. Y es que desde que protagonizó, el pasado mes de febrero, un encontronazo en directo con Cristina Porta, mientras ambas cubrían un evento para los distintos programas para los que trabajaban, y fue despedida del grupo de comunicación; Marta se encuentra sin trabajo, más allá de las colaboraciones con marcas que hace a través de sus redes, en su faceta como influencer.

«Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017. No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios», fueron las palabras con las que comunicó su despido.