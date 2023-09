Isabel Pantoja se acerca a su hijo con la muerte de Paquirri como excusa

Hoy, 26 de septiembre de 2023, se cumplen 39 años de la muerte de Paquirri en Pozoblanco. El torero sufrió una cogida mortal que finalmente terminó con su vida, paralizando a un país que quedó completamente consternado al tener que decir adiós a uno los maestros del toreo más conocidos del momento. Su pérdida dejó viuda a Isabel Pantoja, la cual quedó a cargo del único hijo que tenían en común y, desde entonces, hay una tradición a la que no ha fallado: enviar una corona de flores blancas a la tumba de su difunto marido en la fecha trágica que quedó marcada para siempre en su calendario.

Así, un año más, y como era de esperar, Isabel Pantoja ha vuelto a encargarse personalmente de no faltar a su cita con Paquirri, mandando de nuevo una corona que evidencia que el gaditano sigue estando muy presente en la vida de la tonadillera. No obstante, este gesto se ha posicionado en los últimos años en el centro del huracán mediático y es que desde que se emitió Cantora, la herencia envenenada, la relación con su hijo, Kiko Rivera, saltó por los aires, cortando de raíz cualquier tipo de contacto. Este desencuentro llegó hasta tal punto, que la tonadillera decidió no incluir al Dj en la dedicatoria recogida en la corona de 2021.

Corona de flores enviada por Isabel Pantoja a la tumba de Paquirri/ Gtres

«Perdón por el alboroto papá. Te amo por encima del mundo. No mereces nada de lo que mamá está haciendo», escribía Kiko enfadado en su cuenta de Instagram, explicando que él mandó otra corona a parte de la de su madre en la que hacía referencia a su figura como hijo y a los nietos de Paquirri. Después de toda la polémica que generó dicho gesto, Isabel Pantoja rectificaba y, en 2022, volvía a incluir a Kiko en la dedicatoria. Un movimiento que ha vuelto a realizar este mismo año, pese a que su relación con su hijo no ha mejorado, si no todo lo contrario. Hace tan solo unos días, el Dj hablaba largo y tendido en el podcast The Wild Project de su madre, la cual sigue estando al margen de su día a día porque considera que tenerla cerca «no le hace bien».

Unas declaraciones que desmontaban por completo los rumores que señalaban el posible acercamiento entre ambos. Tras la inesperada intervención quirúrgica de Kiko Rivera, después de sufrir diferentes problemas de corazón, muchos sostenían que la cantante y su hijo habían acercado posturas, pero nada más lejos de la realidad. Al menos así lo ha manifestado el propio Kiko. No obstante, el hecho de que la intérprete de Marinero de luces haya vuelto a incluir a su vástago en la dedicatoria, genera ciertas especulaciones que indican la posibilidad de que esté intentando limar asperezas con él, al menos en un día tan señalado como hoy, en el que se cumplen 39 años del fallecimiento del amor de su vida.