Isa Pantoja fue una de las asistentes al desfile, este martes, del diseñador toledano, Félix Ramiro, especializado en diseño masculina, en Madrid, que se celebró en el marco de la 78ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Y no es para menos, pues su prometido, Asraf Beno, fue el encargado de abrir una pasarela que evocó, de lleno, a la playa y época estival, con la colección Arena, «de variedad de tejidos como seda natural italiana pintada a mano, engorgie, transparentes tecnológicos, algodones, linos, lanas frías», u otros, en propias palabras del modisto.

A su llegada al desfile, Isa se mostró muy amable y receptiva con los medios de comunicación allí congregados para la ocasión, y respondió a algunas preguntas acerca de su boda con el ex concursante de Gran Hermano VIP. Cabe recordar en este sentido, que la pareja se dará el Sí, quiero el próximo día 13 de octubre, en Sevilla. Concretamente, en la exclusiva hacienda ‘Al Baraka’, ubicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Un enclave donde rebosan la elegancia y el encanto de la era andalusí en un conjunto arquitectónico repleto de patios, arcos en forma de herradura, y fuentes de inspiración califal.

Isa Pantoja en la presentación de Félix Ramiro en Madrid / Gtres

«Estoy muy nerviosa, me está costando hasta dormir. Las cosas importantes ya las tengo, pero hay detalles que yo pensaba que tenía y que en el momento no encuentro. Eso me agobia un poco. Estoy contenta, muy satisfecha y muy feliz. Estoy pidiendo consejo a mis amigos, sobre todo a los que ya se han casado, porque yo no he ido a muchas bodas y no tengo muchas referencias. Ellos me están aconsejando bien», ha confesado Isa.

Preguntada expresamente por la lista de invitados al enlace, la hija de Isabel Pantoja ha reiterado una vez más que en su gran día, la acompañará su prima Anabel, no así Kiko Rivera ni su esposa, Irene Rosales, debido a cómo está su relación ahora mismo. Tampoco lo harán Manuel Cortés y Alma Bollo, a consecuencia, suponemos, de los conflictos que se han generado en la última edición de Supervivientes con Asraf; así como la madre de éstos, Raquel Bollo. «No mi hermano no vendrá y el resto de primos tampoco», ha respondido, tajante.