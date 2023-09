El plan de Jorge Javier Vázquez ante el fracaso de ‘Cuentos chinos’

Jorge Javier Vázquez ha vuelto. Tras el cierre de Sálvame, el presentador desapareció por completo del foco mediático. Unos meses de silencio absoluto y de cuidar su salud. Ahora, con la nueva temporada televisiva, ha vuelto con las pilas cargadas. De la mano de Cuentos chinos, el de Badalona ha regresado a la televisión (y también a la vida). Comienza una nueva etapa, aunque no sabe cómo saldrá, pero esa es la magia.

Fue el pasado mes de mayo cuando su salud hizo saltar todas las alarmas. De un día para otro, Vázquez se situó en paradero desconocido y los únicos detalles que Mediaset dio sobre él fue ‘una baja por prescripción médica’. El presentador necesitaba tiempo para asumir todos los cambios a los que se enfrentaba: el fin de una etapa, los problemas internos en la cadena y, por supuesto, un futuro de lo más incierto. Ahora, además de volver a ponerse al frente de un programa, Jorge Javier ha vuelto a escribir en las páginas de Lecturas, con ganas, pero «sin ansias de venganza».

En su propio diario en el papel couché, el presentador ha vuelto a hacer partícipes a los lectores de su vida más personal, sus planes de futuro y su estado anímico en el estreno de su nuevo espacio televisivo en Telecinco. El pasado lunes, 11 de septiembre, se estrenó Cuentos chinos y, aunque finalmente ha sido un gran batacazo para él, desconocía cómo iba a ser el pistoletazo de salida. «Tengo miedo de enfrentarme al veredicto de la audiencia, pero intento restarle importancia intentando convencerme de que será un trabajo largo», ha escrito en la revista. Todas las dudas están puestas en este reto, que puede salir genial y volver a darle el título del rey Midas del entretenimiento o todo lo contrario: ser el fin de su carrera en la pequeña pantalla. Aún queda esperar a ver cómo se desenvuelve, pero si sale mal, Jorge Javier tiene pensado ya un plan B.

Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos Chinos'

«En medio de este estado de inquietud, me consuelo pensando que si para navidades ya me han quitado el programa, me vuelvo a Buenos Aires. A comer turrón con la caloraca», ha sentenciado. ¿Qué pasará? Todavía no se sabe, pero el presentador tiene claro que si no sale bien su apuesta, tiene más planes lejos de la televisión. Y, precisamente a Argentina, le ha dedicado un espacio en su artículo de regreso a la prensa escrita. Con toda la situación, el presentador se ve en la necesidad de poner tierra de por medio y elige Buenos Aires como destino. Su idea es un viaje exprés, pero la ciudad le atrapa hasta tal punto que alarga su estancia. «Compro entradas para ver a Nacha Guevara, que está en el Astros de la calle Corrientes, un viernes y un domingo. Hace diez años que no nos vemos», explica. Tras reencontrarse, deciden ponerse al día.

La ciudad le envuelve y se convierte en el pequeño paraíso en el que puede pasear libremente por las calles como un ciudadano más, sin ser reconocido, sin que nadie le increpe, sin sentir las miradas en uno de sus momentos más complicados: «Dejarse cautivar por Buenos Aires y darse cuenta de lo bien que se está solo cuando uno está bien». Y, tal vez, Buenos Aires se haya convertido en su vía de escape, en su safe place, en el sitio al que volver si Cuentos chinos sale mal; si su trayectoria en la televisión escribe The end.