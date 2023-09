Ayer, 11 de septiembre, era un día marcado en rojo en el calendario de Jorge Javier. Después de la desaparición de Sálvame, y tras más de cuatro meses de ausencia televisiva, el presentador volvía a las inmediaciones de Telecinco para afrontar su nuevo reto: Cuentos chinos. Una apuesta que prometía (y mucho) y que no salió como esperaba. El Rey Midas del entretenimiento pretendía resurgir el barco de la cadena de Fuencarral y coronarse vencedor del access prime time, pero nada más lejos de la realidad.

Un último batacazo

El que fuera conductor de las tardes de Telecinco no solo tenía como objetivo sorprender con su nueva apuesta en la pequeña pantalla, sino también luchar contra el gigante de El Hormiguero y su mayor enemigo: Pablo Motos. Y no lo consiguió. Los datos de audiencia han hablado, y el programa de Jorge Javier ha dejado mucho que desear. Mientras el programa de las hormigas tuvo un 19,1% de share, con un total de 2.488.000 espectadores, Cuentos chinos se quedó muy por debate, con una cuota de pantalla del 9,4%, traducida en 1.240.000 espectadores. Es decir, la mitad de audiencia de su competencia y medio punto por debate de la media del canal durante el lunes, que es 9,9%.

Jorge Javier en su nuevo programa, ‘Cuentos chinos’ / Telecinco

La petición de Jorge Javier

Un resultado de lo más inesperado del que ha sido conocedor el presentador. Jorge Javier ha reaparecido en la red para comentar el estreno de su programa, sin dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento desesperado a sus fieles seguidores, que ayer brillaron por su ausencia. «A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir», ha dicho tajante, para después pedirles que no dejen de hablar de su nuevo proyecto, en un intento de sacar a flote la cadena. «Así que corred la voz», ha ordenado. Además, ha querido aprovechar para agradecer a todos los que no se quisieron perder su apuesta, estando al pie del cañón como desde sus inicios. «Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy», ha zanjado su comunicado. Unas palabras que dejan ver su desilusión con los malos datos de audiencia.

Por su parte, Pablo Motos no ha querido entrar en su juego. Durante su programa no hizo mención alguna al mensaje de su enemigo televisivo y, después de conocer los números de su programa, tampoco ha querido entrar al trapo. Lo único que ha compartido en la red ha sido un vídeo junto a su invitada, Olga Carmona, como acostumbra a hacer con cada uno de los rostros conocidos que pisan su plató de televisión. «Pablo, pedimos revisión al VAR…», ha escrito la jugadora. Sin embargo, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios haciendo alusión a la situación de Jenni Hermoso y Luis Rubiales; comentarios a los que el conductor del espacio televisivo ha hecho caso omiso. Asimismo, también ha recibido una muy buena acogida por parte de sus seguidores, que han aplaudido su programa y tirado por tierra el de Jorge Javier. La batalla continúa.