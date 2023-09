Jorge Javier Vázquez, contra todo y ‘todos’ en su regreso a la televisión

Jorge Javier Vázquez está de vuelta. Tres meses después de anunciar su retirada temporal de la televisión a consecuencia de una baja médica, el periodista ha reaparecido en la pequeña pantalla con motivo del estreno, este lunes, de Cuentos Chinos, el nuevo programa de La Fábrica de la Tele para Telecinco, a los mandos del catalán. «El 18 mayo yo acabo en urgencias en un hospital por una subida de tensión. Evidentemente nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta que había llegado el momento en el que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión, acertadísima, de parar porque no podía seguir en esas circunstancias», han sido sus primeras palabras.

«Fue una decisión especialmente dolorosa para mí, he pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica y fui capaz de atar cabos y saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente. No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem y vengo con la misión de hacer lo que sé hacer, que es entretener. Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar, y lo único que pido a los que no trabajan es que no enreden», ha añadido.

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

Ya puesto en materia, y si bien a primera hora de la tarde, Jorge Javier ponía en antecedentes a los espectadores del formato, sobre la dinámica, precisamente, de éste, a través de una carta llena de pullas con Pablo Motos como destinatario; el veterano presentador ha hecho realidad sus palabras y abierto el telón de su nuevo cortijo con nuevo recado al conductor de El Hormiguero. «A mí todavía no me ha llamado, pero si esto fuera una novela de misterio te diría que no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen», ha dicho al tiempo que ha desvelado, que ya ha hecho su particular invitación al programa a Alberto Núñez Feijoó y Pedro Sánchez. «Los esperamos aquí calurosamente […] Necesito tenerlos cerca. Palparlos, mirarles a los ojos. Que no me cuenten cuentos chinos, que se presenten».

En este sentido, Jorge también ha querido enviar un mensaje a Ana Rosa Quintana, quien espera que se siente muy pronto a su lado pese al cruce de indirectas que, en los últimos meses, se han arrojado muta y mediáticamente. «Sí que te puedo decir que estaría encantado de recibir a Ana Rosa. Ana Rosa Quintana, que sé que nos estás viendo, aquí te esperamos en Cuentos chinos. Estaría encantado de que vinieses lo antes posible», ha asegurado.

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

‘Cuentos Chinos’, al detalle

Además de Jorge Javier, el programa también cuenta con un variopinto equipo de colaboradores entre los que se encuentran, la también periodista Susi Caramelo, encargada de desplazarse hasta los domicilios de las celebridades para entregar un pedido de comida asiática; Anabel Alonso, cuya sección lleva por título ¡No son cuentos chinos!; Antonio Castelo y Virginia Riezu, analistas de la actualidad del corazón; Josep Ferré, quien al igual que hiciera en Sálvame, se encargará de encarnar a nuevos personajes vinculados a la actualidad de nuestro país; Athenea Pérez, modelo y Miss Universo España 2023, o Germán González.

Varios de los colaboradores de ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

Asimismo, Cuentos Chinos girará en cada entrega en torno a una entrevista a personajes estrella de cualquier índole. Este lunes, por ejemplo, han visitado el nuevo plató de Mediaset los actores Pablo Chiapella y Petra Martínez, con motivo del estreno de la nueva temporada de La que se avecina; y los cantantes Mau y Ricky que actuarán mañana en la sala La Riviera, en Madrid.