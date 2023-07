La cuenta atrás ha comenzado. Las elecciones generales del 23 de julio están a la vuelta de la esquina y los principales líderes políticos cumplen con sus agendas de campaña para poder conseguir el máximo número de escaños de cara a la próxima legislatura. Es por eso que, la mayoría de ellos están acudiendo en calidad de invitados a varios espacios televisivos, desde donde comparten con los telespectadores las principales ideas en las que se basa su programa electoral. Sin ir más lejos, esta misma noche, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan a un debate único en el que discutirán sus diferentes ideologías desde las instalaciones de Atresmedia. Este tipo de encuentros pone de manifiesto el gran interés que está generando en los últimos días la vida personal de los líderes políticos, más allá de su función detrás del asiento parlamentario. Alberto Núñez Feijóo ha tomado la delantera a su rival en este ámbito ya que es un «desconocido» para multitud de españoles en comparación con el líder socialista, que repite de manera consecutiva para el mismo puesto.

Una publicación compartida por Alberto Núñez Feijóo (@anunezfeijoo)

Pese a que el gallego nunca ha sido muy dado a hablar de su faceta más privada, Alberto Núñez Feijóo accedió hace tan solo unas semanas a sentarse junto a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, donde habló por primera vez de muchos de los entresijos que escondía su lado más íntimo. Nació en Ourense el 10 de septiembre de 1961 y las calles del municipio de La Peroja fueron testigos de su infancia, la cual no fue nada fácil. Tal y como contó en el programa mencionado, con diez años sus padres le mandaron a un internado a León, algo que le marcó un antes y un después en su vida: «Que te metan en un tren con una maleta que puedes llevar con dificultad, así sin más, eso te marca”, decía, aunque reiteraba que pese a todo, fue una gran fase de aprendizaje.

Con el cumplimiento de su mayoría de edad volvió a su ciudad natal para estudiar Derecho. Comenzó la carrera, pero debido al inesperado despido de su padre, tuvo que abandonar sus planes de estudio para ayudar en casa. Se presentó a las oposiciones de la Xunta en 1985 y consiguió una plaza como miembro del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta. En 1991 comenzaron sus primeros pasos en la política hasta que en 2009 consiguió ser presidente de la Xunta de Galicia de la mano del Partido Popular. Tras la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018, se le ofreció la oportunidad de ser el presidente del partido azul pero por aquel momento, prefería mantener su puesto en la Xunta de Galicia. Su decisión cambió en 2022 cuando anunció su candidatura como líder popular.

Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas/ Gtres

Más allá de su trayectoria, su terreno sentimental también ha sido protagonista de la noticia en numerosas ocasiones. Aunque siempre ha intentado llevar su vida personal bajo los hilos más herméticos posibles, se conoce que mantuvo una relación sentimental que con la periodista Carmen Gámir. Según ha trascendido, fue su pareja durante casi una década, aunque, por ahora, se desconoce la fecha exacta en la que comenzaron a salir. No obstante, se sabe a ciencia cierta que fue en 2013 cuando su historia de amor terminó y apareció en su vida Eva Cárdenas, su actual pareja.

Eva Cárdenas es gallega y posee uno de los altos cargos de la dirección de Zara Home desde 2003. Hizo oficial su relación con el político en 2013 y cuatro años después, fueron padres de su único hijo en común. Sin duda, la llegada del pequeño fue sustento de una lluvia de dispares opiniones que juzgaban la edad con la que habían sido padres (ella con 51 y el con 55). «Es el único hijo que tengo. Lo que he tenido a los 55 años para que veas que me tomo las cosas con tranquilidad. Estoy feliz. Disfruto cada hora», sostenía en el programa de Mi casa es la tuya.

En cuanto a sus gustos, tal y como reveló él mismo en la revista Esquire, Leonard Cohen, Sabina y los Who son sus principales ídolos musicales, incluyendo en ocasiones a C. Tangana. Confesó que el ritmo frenético de la vida de Madrid le ha impedido seguir siendo fiel a su pasión por el arte y el cine, aunque reconoce que procura acudir cada domingo a este tipo de lugares de ocio como hacía en su tierra. Le encanta el buen vino y reiteró que, salvo «un gintonic de vez en cuando» no suele ser muy fan de las bebidas destiladas.