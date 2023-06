Pedro Sánchez ha visitado el plató de El Hormiguero y ha respondido a las preguntas de Pablo Motos, a poco menos de un mes de que se celebren las Elecciones Generales. Entre otras cosas, el valenciano ha querido saber los motivos por los que el presidente del Ejecutivo ha tomado la decisión de convocar los comicios de forma adelantada y en una fecha tan complicada, en plena época de vacaciones. A pesar de que han sido muchas las voces que se han mostrado contrarias a la convocatoria en el mes de julio, porque puede repercutir en la intención de voto, lo cierto es que Pedro Sánchez considera que tras los resultados del pasado 28 de mayo, la decisión más responsable era adelantar las elecciones y no cree que la fecha vaya a influir en la intención de voto.

El político está convencido de que el Partido Socialista obtendrá buenos resultados el próximo 23 de julio: «Voy a ganar las elecciones. Vamos a ser primera fuerza política, vamos a sacar más escaños», ha dicho el presidente del Gobierno a Pablo Motos, muy seguro de que conseguirán un buen resultado. Eso sí, Pedro Sánchez ha reconocido que es probable que no tenga el voto de alguno de los miembros del programa, en referencia a Pablo Motos.

Unas declaraciones a las que el valenciano ha contestado de forma irónica. «¿Lo sabe usted? Digo si sabe que va a ganar las elecciones. ¿No se lo habrá dicho Tezanos?», ha comentado Pablo Motos. «A lo mejor no cuento con el voto de alguno que está en esta mesa», ha dicho Pedro Sánchez. Unas palabras a las que Pablo Motos ha comentado, «no diga eso». El presidente le ha preguntado si era ex votante del Partido Socialista.

«Lo digo de broma, Pablo», ha apostillado Pedro Sánchez entonces. «Yo se lo respondo en serio. Las últimas dos veces que hubo elecciones yo no voté», ha dicho Pablo Motos. «No abra el melón si no lo va a poder cerrar. Yo no voté en las últimas dos elecciones porque estaba entrevistando a candidatos, es verdad que usted luego no vino», ha recalcado el presentador, a lo que el presidente le ha dicho que siempre queda la opción del voto por correo.

Sin embargo, la cosa no ha quedado así y el valenciano ha recalcado que no vota en conciencia y ha explicado los motivos por los que, en esta ocasión, tampoco acudirá a las urnas. «No voto en conciencia. Estas elecciones iba a votar, en secreto, pero no voy a votar tampoco porque voy a entrevistarlo, hoy a usted, y mañana al señor Feijóo y no quiero entrevistar a una persona y luego votarla», ha zanjado Pablo Motos, que ha dejada muy clara su posición.