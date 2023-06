Al descubierto: un trabajador de ‘El Hormiguero’ difunde lo que pasa con Pablo Motos sin cámaras

La actualidad ha situado a Pablo Motos en el punto de mira porque supuestamente se ha negado a entrevistar en ‘El Hormiguero’ al líder de Vox. No ha tenido más remedio que dar explicaciones porque el político ha arremetido duramente contra él y el público está especulando. Ha sido más claro que nunca y este hecho coincide con otro importante. Un trabajador de su programa ha grabado todo lo que pasa detrás de las cámaras. Estos dos acontecimientos han conseguido que Motos muestre su verdadera cara.

El presentador ha desvelado por qué no tiene tiempo de entrevistar a Santiago Abascal. “Esto es muy sencillo: nosotros no íbamos a traer a nadie. Es la última semana de programa y vamos a traer a los dos partidos principales que tienen posibilidades de gobernar. Esta es la verdad, lo demás son otras historias”. Asegura que todo es un asunto de agenda y añade: “aquí todo el mundo quiere pillar”. El político quiere aprovecharse de la fuerza de ‘El Hormiguero’, pero no hay sitio para todos.

La verdadera cara de Pablo Motos

Un trabajador de ‘El Hormiguero’ ha grabado en vídeo a Pablo Motos minutos antes de empezar el programa y todo el mundo se ha quedado muy sorprendido. Las redes se han llenado de comentarios alabando al equipo que hay detrás. Está claro que Pablo es solo una pieza más y ha querido tener un detalle: dar protagonismo a sus compañeros. Esto demuestra que es tan cercano como parece, se conoce el nombre de todos y se nota que tiene muy buena conexión con todos, sin excepción.

“Hola, estamos en directo y aquí está Montse, Luz y el que se va corriendo es Fran. Aquí está Paula, ahí esta María, ahí Nati y ahí Dani. Venid conmigo, que os voy a enseñar, ese de ahí es Miguel, que está calentando al público para que cuando estemos en directo ya estén arriba. Mirad desde aquí a la peña. Este aparato limpia el ambiente, por si hay covid”, dice en el famoso vídeo.

El vídeo que muestra la realidad

Pablo Motos ha mostrado su faceta más humana en las redes sociales. Es una estrella de la televisión y un maestro del mundo del espectáculo, pero también un gran compañero. “De esta forma somos conscientes de la cantidad de personas que trabajan en el programa, muchas gracias”, le escribe uno de sus fans. Recordemos que la mente pensante de ‘El Hormiguero’ es Motos y su mujer, la discreta Laura Llopis. Juntos han creado uno de los productos más exitosos de Antena 3.

También tiene muchos detractores

Motos ha alcanzado el éxito, pero no todos son buenos resultados. Sí, registra unos datos de audiencia fabulosos y su programa lidera las noches de Antena 3, pero también tiene muchos detractores. De hecho algunos de sus invitados no han hablado bien de él. Parte del público le acusa de hacer comentarios machistas y poco objetivos. Es una crítica que lleva arrastrando mucho tiempo. Gracias al vídeo que ha salido publicado sabemos que sus compañeros no piensan así.