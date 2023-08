Todo lo que se sabe de Susi Caramelo, el fichaje estrella de Jorge Javier en su vuelta a la televisión

Jorge Javier Vázquez vuelve a ponerse delante de los focos de los platós de televisión. Tras varios meses alejado de todo lo mediático, la cadena de Fuencarral ha anunciado que el catalán vuelve a la parrilla de la mano de un nuevo programa que competirá por el access prime time. Su nombre es Cuentos chinos y será un formato basado en entrevistas a diferentes rostros conocidos del país como dinámica principal. Por el momento, se desconocen muchos aspectos sobre los detalles de su estreno, pero, con el paso de los días, hemos podido ir conociendo un poco más sobre la plantilla que estará al frente de este nuevo proyecto de Mediaset. Y es que, sin ir más lejos, Susi Caramelo ha sido anunciada como el primer fichaje conocido del programa.

En los últimos tiempos, Susi Caramelo se ha convertido en una de las humoristas más aclamadas de nuestro país. Su debut en televisión fue en 2008 cuando participó como concursante en el programa de Allá tú. No obstante, su trayectoria dentro de la pequeña pantalla no comenzaría hasta diez años después, fichando como reportera para CCNews, un programa emitido por Comedy Central. A partir de ahí, su carrera frente a los focos se disparó y tan solo ha registrado grandes éxitos como colaboradora y presentadora de diferentes formatos: Las que faltaban, Cero en historia, Caramelo, Drag Race España, Susi Free, Rojo Caramelo, Tu cara me suena o José Mota Live Show.

No obstante, es importante destacar que los estudios que inició no iban para nada encaminados con el mundo audiovisual. Su nombre completo es Susana Cabrero Jaén y nació en Hospitalet de Llobregat el 18 de septiembre de 1980. Fue precisamente en la tierra catalana donde estudió Administración y Finanzas, pero con el tiempo, quiso dar un giro a su formación, comenzando a dar clases de interpretación. Terminó ambos itinerarios y, aunque en un principio apostó primero por su grado universitario, finalmente la vida le sirvió un plan B que le otorgó la posibilidad de dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba. Aceptó realizar monólogos de humor en un bar y, sin esperarlo, su talento sobre los escenarios le abrió un sinfín de puertas que a día de hoy le están ayudando a cosechar miles de éxitos profesionales.

Pese a su carismática personalidad, en cuanto a su faceta más privada, Susi Caramelo prefiere mantener la compostura y toda la discreción posible al respecto. En el terreno sentimental, tan solo se sabe que tuvo una relación con el actor Israel Rodríguez, uno de los protagonistas de la mítica serie Yo soy Bea. Según contó con su característico humor, su noviazgo duró “solo dos días” y, con el paso del tiempo, la humorista ha confesado estar saliendo «con un chaval que no está tan bueno» pero que le gusta mucho más que Israel. El programa Sálvame investigó sobre este misterioso chico y consiguieron saber que era dentista, aunque, por ahora, se sigue sin conocer su rostro y su identidad.