El pasado 23 de junio, Sálvame se despedía de su fiel audiencia tras más de catorce años siendo parte de la parrilla diaria de la pequeña pantalla. Su última entrega estuvo marcada por lágrimas y emociones de todos sus colaboradores, pero, sin duda, la ausencia de una figura mítica del formato fue de lo más comentado. Y es que Jorge Javier Vázquez no estuvo presente en el plató para cerrar una etapa televisiva que ha supuesto un antes y un después en la trayectoria profesional tanto de sus compañeros como de la suya propia. Su no presencia estuvo ligada en todo momento a la baja temporal por prescripción médica que había recibido tan solo unas semanas antes, tal y como informó el grupo de comunicación. No obstante, se desconocían completamente los detalles acerca de este revés de salud que había provocado su distanciamiento con los platós de televisión.

«En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», escribía tan solo veinte días antes de la emisión del último programa de Sálvame. Desde entonces, no se ha vuelto a pronunciar sobre su bienestar o planes de futuro (tras quedarse sin empleo), pero la nueva promo que ha lanzado Mediaset sobre su próxima temporada ha confirmado que el regreso del periodista llegará antes de lo esperado.

📹Nueva promo de la próxima temporada en Telecinco, con la incorporación de ‘Cuentos chinos’ y ‘El desmarque’ y la eliminación de ‘La última noche’ pic.twitter.com/pjiUWq9cxx — Tweets de tele (@teletuits) August 16, 2023

La cadena de Fuencarral ha anunciado todos los nuevos proyectos que verán la luz en la siguiente temporada y, para sorpresa de muchos, entre ellos se encuentra el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez. El catalán retomará su papel de presentador para dar pistoletazo de salida a Cuentos chinos, un nuevo programa de Telecinco basado en entrevistas realizadas a diferentes rostros conocidos del país. Por ahora, se desconoce cuál será la dinámica que llevará a cabo, ya que la promo señalada tan solo permite leer el título junto a la imagen de una persona disfrazada y rodeada de accesorios asiáticos. No obstante, es importante destacar que la voz en off de la pieza asegura que será «atrevido» cuanto menos. Por otro lado, cabe recordar que hace unas semanas, de la mano de Telemagazine, se conocía que Mediaset había dado luz verde a este nuevo proyecto, pero no ha habido ningún tipo de confirmación por parte de la cadena hasta hoy mismo.

Varios medios apuntan que Jorge Javier llegará como competencia directa para Pablo Motos, ya que suena con fuerza que la franja elegida para emitir Cuentos chinos será el acess-prime-time, coincidiendo así con El Hormiguero. Más allá del inesperado regreso de Jorge Javier Vázquez, Mediaset también ha promocionado otros de los «platos» más fuertes que tienen guardados y que llegan con el único objetivo de remontar los bajos niveles de audiencia que han recogido en los últimos meses (llegando a registrar mínimos históricos). La temporada 13 de La que se avecina, Gran Hermano VIP, La mirada crítica, Vamos a ver o TardeAR son los nuevos proyectos que formarán parte de la programación de la cadena de cara al próximo mes de septiembre.