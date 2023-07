Fueron 14 años en antena y muchos recuerdos. Hoy, después del fin de la era Sálvame, sus rostros conocidos se embarcan en una nueva aventura de la mano de Netflix. El séquito más mediático de la televisión ha aparecido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas dispuesto a cruzar el charco y triunfar lejos de la ciudad que les vio crecer profesionalmente. Empieza una nueva etapa.

Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Belén Esteban, María Patiño y Kiko Hernández se han dado la mano para volver a volar y empezar de cero en un formato que promete. A quien no se esperaba era a David Valldeperas que, con una sonrisa, ha dejado claro que está dispuesto a seguir luchando por el entretenimiento fuera de la televisión nacional. Hasta el aeropuerto han trasladado las fotografías de ellos mismos que decoraban el pasillo de Telecinco y que quisieron poner en las oficinas de Netflix y, como no podía ser de otra manera, el ‘pulpillo’ donde solían dar las exclusivas. Se cierra la puerta de Sálvame, pero sus recuerdos quedarán para la posteridad. Próximo destino: Miami.

El equipo de ‘Sálvame’ pone rumbo a Miami / Gtres

Fue el pasado 23 de junio cuando el programa conducido por Jorge Javier -que llevó a la cadena de Fuencarral hasta lo más alto- echó el cierre para siempre. De la noche a la mañana, las tardes ya no fueron amenizadas por los rostros más polémicos de la pequeña pantalla, las peleas (y risas) entre colaboradores no inundaron los pasillos de Telecinco y el ‘nunca dejes de soñar’ de María Patiño quedó en la hemeroteca de un programa que es ya historia de España. Ahora, los comunicadores tendrán que hacer frente a un nuevo reto que acogen con mucha ilusión.

¿Y Jorge Javier?

Como todo el mundo se imaginaba, a este avión no se ha subido el mítico presentador, que se alejó del programa en su peor momento. El de Badalona estuvo de baja médica cuando su vida profesional al frente del programa llegaba a su fin, motivo por el que tampoco pudo despedirse del espacio televisivo en su última emisión. «A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme», comunicó entonces.

Ha sido un mes de preocupación por su salud y de muchas preguntas que ahora han sido resueltas. No, Jorge Javier no formará parte de la producción de Netflix y no seguirá al lado de sus compañeros de plató. Al parecer, la validez de su contrato con la cadena hasta 2025 le ha hecho quedarse en casa. Según ha informado Lecturas, el presentador volverá la próxima temporada por la puerta grande, con un programa de entretenimiento creado por La Fábrica de la Tele en el que se sentirá en su salsa después de dos meses sin ponerse al frente de las cámaras. Al parecer, será el encargado de entrevistar a varios personajes estrella y contará en el plató con algunos conocidos colaboradores. Pero no solo eso, sino que este nuevo proyecto se emitirá en acces prime-time, coronándose como la competencia directa de Pablo Motos y su hormiguero.