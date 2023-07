Carlota Corredera (48) ha sido la última invitada de La casa de mi vecina, el podcast semanal de Podimo que presenta Nagore Robles en el que, en propias palabras de la plataforma, «los vecinos de su comunidad la visitan a en casa a cualquier hora, quiera ella o no, para enterarse de todo lo que pasa en el piso más divertido del edificio».

Así, como era de esperar, la fuera presentadora de Sálvame durante casi una década, ha repasado su trayectoria en el formato de la Fábrica de la Tele, y ahondado en los últimos cambios profesionales que ha vivido tras su salida del mítico formato, en marzo de 2022, provocado en gran medida por su involucración en el tema de Rocío Carrasco tras la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva. «Está siendo un año extraño, estoy acostumbrada a vivir con mucho caos y llevo un año muy tranquilo, están siendo tiempos raros. A mí me encanta decir que estoy en barbecho. Los agricultores dejan descansar sus tierras durante un tiempo para que la cosecha luego sea mejor y yo estoy en ese punto», ha comenzado diciendo.

Carlota Corredera en un photocall en Madrid / Gtres

«Hace 15 años ya estaba trabajando en el departamento de comunicación de Mediaset, empecé detrás de todo. Después me incorporé como subdirectora de TNT y toda mi carrera profesional, excepto unos años en Antena 3, han sido en Mediaset. Yo he sido súper feliz, he aprendido muchísimo y le he dado mucho a ellos, pero también me han dado muchas oportunidades que no estaban ni en mi imaginario de niña. Las historias no siempre suceden como te gustarían y hay cosas que se pueden hacer de manera más elegante, pero lo que tengo yo es la conciencia súper tranquila. He hecho las cosas bien y he sido súper leal a mí misma», ha añadido específicamente sobre su marcha de la cadena insignia de Mediaset.

En este sentido, Carlota Corredera se ha expresado sobre el que considera que fue su papel en el programa en aras del feminismo y el coste que pagó por su defensa numantina de éste. «Yo sentí una evolución que tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran. Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible, ¿eso significa que no se hayan cometido excesos? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error», señala.

Carlota Corredera en la premiere de una película / Gtres

Al ser preguntada por su vida personal, Carlota ha reconocido estar pasando por un muy buen momento al lado de su marido, Carlos de la Maza, a quien conoció entre bambalinas en Telecinco, y su hija, Alba, de siete años. «Tengo un marido corresponsable, buen padre, buen compañero, aliado, que está convencido de que quiere una igualdad plena para que se crie su hija».