Fue el pasado 8 de mayo cuando Mediaset España, cuya razón social es Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U, confirmó el final de Sálvame tras catorce años ininterrumpidos de emisión en la cadena insignia del grupo de comunicación, a partir del pasado mes de junio; y el paso a la tarde de Ana Rosa Quintana para sustituirlo. Así, son muchos quienes se preguntan todavía qué va a ser de los colaboradores insignia del formato que estaba a los mandos de Jorge Javier Vázquez.

Y es que sí. Si bien se conoce que varios de ellos -Belén Esteban, Víctor Sandoval, Terelu Campos, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés y Kiko Hernández-, emprenderán juntos, una nueva aventura del formato en Netflix, los hay quienes no. Es el caso por ejemplo, de Gema López, Miguel Fringenti, Antonio Montero, Terelu Campos o de su hermana, Carmen Borrego, entre otros.

Varios colaboradores de Sálvame en Telecinco / Gtres

Precisamente esta última se ha posicionado como una de las colaboradoras que más difícil lo tiene para continuar en televisión, pese a los insistentes rumores que apuntan a su fichaje por Antena 3. No en vano, de no ser ciertos, la pequeña de las hijas de María Teresa Campos ya anunció el que podría ser su nuevo rumbo: estar al frente ni más ni menos que de un asador de pollos. «Yo creo que nos vamos a jubilar en el asador de pollos. Vamos a ver si reciclamos algunos muebles de aquí del programa, que así saldrá un poco más barato», expresó Borrego.

También a un nuevo, o ya existente, negocio se dedicará Rafa Mora. Antes de terminan la emisión de Sálvame, el valenciano ya aseguró que no iba a faltarle trabajo tras la cancelación del programa. Pues «trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza». Asimismo, Rafa vive en gran parte de su faceta como influencer, y de la renta de los inmuebles que ha ido adquiriendo con el paso de los años. «Llevo más de diez años tirando de alquileres, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón. Fue mi inversión», dijo en una ocasión.

Carmen Borrego en Madrid / Gtres

Gema López es otra de las colaboradoras con un futuro inmediato incierto. Al menos en televisión. Pues cabe recordar que la madrileña, al igual que lo hicieron en su momento Belén Esteban o incluso Anabel Pantoja, creó en 2021 su propia empresa: Ne&Nu, una firma de ropa que acostumbra a promocionar en sus redes sociales. De esta forma, con la cancelación del formato, Gema López tendría más tiempo para dedicarle a su marca y hacerla crecer aún más.

No corre con la misma suerte Miguel Fringenti, que espera que su próximo pasos pasen igualmente por la pequeña pantalla, aunque sea en otro programa: Gran Hermano, que se espera que regrese a Telecinco el próximo mes de septiembre. «Espero que sí me veáis en GH. Para mí Gran Hermano fue el programa que salvó mi vida porque fue cuando sufrí bullying. Gran Hermano me sirvió de evasión y creo que fue el programa que cambió la televisión», dijo Frigenti en palabras para Outdoor.

Miguel Frigenti en el plató de ‘Gran Hermano Vip’ / Gtres

«Tengo muchas ganas de Gran Hermano. Creo que es uno de los estrenos más esperados, yo llevaba años esperándolo y el otro día cuando sonó la sintonía se me pusieron los pelos de punta y tengo muchas ganas de engancharme al 24 horas, comentarlo y vivir Gran Hermano con pasión, es de los formatos que vives a flor de piel», añadió.