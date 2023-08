Jorge Javier Vázquez ha reaparecido este martes en su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de novecientos mil seguidores, tras meses de sonada ausencia. Lo ha hecho con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie, junto a una foto en compañía de la actriz, cantante y directora teatral argentina, Clotilde Acosta, conocida artísticamente como Nacha Guevara. «Escribe Borges: ‘A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire’. Me sucede lo mismo con Nacha. Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: ‘Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea. Como si fuera un adolescente de 17 años», ha comenzado diciendo.

«El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas. Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)



Y sí. Han sido precisamente estas dos últimas palabras, al margen de la confesión sobre su paradero, las que han puesto de nuevo sobre la mesa el estado de salud del veterano presentador. Pues se trata de las mismas que utilizó cuando se despidió por tiempo indefinido de la pequeña pantalla antes de la cancelación, el 23 de junio, de Sálvame. «En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», escribió entonces.

‘Cuentos chinos’: su nuevo proyecto profesional

Sea como fuere, lo cierto es que esta publicación de Jorge Javier Vázquez en redes sociales llega apenas unas horas después de que Mediaset diera luz verde a su nuevo proyecto profesional: Cuentos Chinos, un programa de La Fábrica de la Tele pensado para emitirse de lunes a jueves en Telecinco, cuyo principal atractivo son las entrevistas a personajes estrella, no solo relacionados con el mundo del corazón y la crónica social de nuestro país, si no también, con personalidades del séptimo arte o del panorama político y/o deportivo español.

Jorge Javier Vázquez en el plató de ‘Supervivientes’ / Gtres

La emisión de este nuevo formato está prevista para el acces prime-time, justo después del informativo de la noche, a partir del próximo mes de septiembre, lo que posicionaría al proyecto como una fuerte competencia frente al mítico El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3.