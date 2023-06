El pasado viernes se despedía de la parrilla televisiva uno de los programas más longevos de la pequeña pantalla. Sálvame decía adiós tras casi tres lustros en antena con un programa especial cargado de emoción, pero también con un nuevo proyecto por delante, eso sí, lejos de Mediaset. La despedida del espacio ha sido toda una fiesta, cargada de homenajes, risas, lágrimas, momentos emotivos y hasta un divertido encuentro con uno de los presentadores de informativos más importantes de la cadena, Pedro Piqueras.

Varios colaboradores de ‘Sálvame’ en el último día de emisión del programa / Telecinco

A lo largo de los años de emisión de Sálvame, han sido muchas las veces en las que las transiciones entre el espacio y el informativo presentado por Pedro Piqueras ha dado lugar a momentos un tanto curiosos, en ocasiones incluso incómodos. Por ejemplo, imposible olvidar aquella ocasión en la que Raquel Mosquera fue la encargada de dar paso al informativo y lo hizo de una manera un tanto singular: “os dejamos con el gran Pedro Piqueras”, dijo la colaboradora, ante la mirada de circunstancia del periodista. A pesar de que estas transiciones han sido a veces polémicas, Pedro Piqueras no ha dudado en desearle todo lo mejor al equipo de Sálvame en esta nueva etapa lejos de España. «Que tengáis mucha suerte… Yo os voy a recordar toda la vida», ha dicho el periodista.

Pedro Piqueras con el equipo de ‘Sálvame’. / Mediaset

Y es que el papel de Pedro Piqueras como responsable de los informativos justo después de las emisiones de Sálvame no ha sido fácil. Durante muchos años, el periodista ha tenido que afrontar dar los primeros titulares, en numerosas ocasiones muy serios y complicados, tras el final del magacín, que solía estar marcado por polémicas, risas e incluso parodias. Es más, estas transiciones entre Sálvame y Pedro Piqueras han llegado a convertirse muchas veces en memes virales. «¡Qué momentos me habéis hecho pasar! Cada día era una ruleta rusa. Yo decía ‘A ver qué me toca hoy», ha dicho el periodista, demostrando su buen sentido del humor. «Pero ha sido una buena convivencia, de verdad que sí», ha comentado Piqueras.

Elenco de presentadoras y colaboradores de ‘Sálvame’. / Mediaset

A pesar de que ahora Sálvame cierra su etapa en Mediaset, lo cierto es que el magacín tiene una nueva oportunidad de la mano de Netflix, tal como ha trascendido en los últimos días. Es más, ya hay algunas promos que se han publicado en las que se ve a los colaboradores en los estudios de la productora, lo que apunta sus nuevos pasos. Eso sí, en este adiós, Belén Esteban no ha querido perder la oportunidad de invitar a Pedro Piqueras a que les acompañe, aunque el periodista ha guardado silencio y les ha deseado todo lo mejor en este nuevo camino: «Pedro, una cosa te voy a decir: nos vamos a Miami. ¿Te vienes?», ha dicho la colaboradora. «Que tengáis mucha suerte, que sois una gente estupenda», ha sentenciado el comunicador.