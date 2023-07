Mediaset da luz verde al nuevo programa de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez (52) volverá próximamente a la televisión. Ahora, sí, confirmado. Mediaset habría dado luz verde al que será el nuevo formato que conduzca el catalán en Telecinco tras varios meses alejado del foco mediático: Cuentos Chinos, cuyo programa piloto se presentó al grupo de comunicación hace escasos días, según Telemagazine. Se trata de una creación de La Fábrica de la tele que se emitiría de lunes a jueves y que contaría con entrevistas a personajes estrella, no solo relacionados con el mundo del corazón y la crónica social de nuestro país, si no también, con personalidades del séptimo arte o del panorama político y/o deportivo español.

Jorge Javier Vázquez en el plató de ‘Supervivientes’ / Gtres

La emisión de este nuevo formato está prevista para el acces prime-time, justo después del informativo de la noche, a partir del próximo mes de septiembre, lo que posicionaría al proyecto como una fuerte competencia frente al mítico El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. Todo un logro y reto, a partes iguales, para Jorge Javier teniendo en cuenta que se trata de la franja mejor cotizada de la pequeña pantalla en la actualidad, pero también, una de las más difíciles en cuanto a la captación de audiencia. Más aún conociendo que hoy por hoy, y desde hace varios años, el programa en el que colabora Tamara Falcó es líder cada noche.

Sin ir más lejos, hace escasas semanas, el talk show triunfó con la entrevista de Pablo Motos a Alberto Núñez Feijoó y registró un 25.9% y 3.079.000 espectadores, la mejor cuota de siempre del formato estrella de la cadena insignia de Atresmedia. «En el contexto de El Hormiguero, firma el mejor dato de la temporada y, en lo que a la cuota se refiere, también a nivel histórico. Con su 25.9% de este miércoles 28 de junio, Feijóo arrebata a Pablo Díaz el récord absoluto de El Hormiguero, que hasta ahora estaba fijado en un 24%», señalaron desde el portal especializado, Vertele!.

Jorge Javier Vázquez en un evento / Gtres

El prematuro adiós de Jorge Javier a la televisión

Fue el pasado mes de junio cuando Jorge Javier Vázquez anunció su adiós a la televisión tras varias semanas de ausencia en el que ha sido su plató favorito: el de Sálvame. Lo hizo a través de una cuenta en su perfil de Instagram, donde reúne a más de ochocientos mil euros. «Perdonad que os robe un instante», comenzó diciendo. «Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy», añadió.

«Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», concluyó.