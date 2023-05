Las lágrimas de Jorge Javier en su particular ‘traición’ a Mediaset

El futuro de Jorge Javier Vázquez como uno de los rostros más conocidos de Mediaset está en el aire. La cadena de Fuencarral está en un cambio constante y sus bailes de sillas son más que notables. Por el momento, el maestro de ceremonias de Sálvame continúa ocupando su asiento, pero todo puede cambiar de la noche a la mañana. Mientras este nuevo despertar levanta cabeza, el presentador ha ejercido su propia ‘traición’, moviéndose a la competencia para ofrecer una entrevista en la que, además de derramar lágrimas, ha hablado sobre su futuro en la pequeña pantalla de la mano de Telecinco.

El comunicador se ha sentado en la cafetería de La 2 para hablar de su futuro laboral, de la pérdida de Mila Ximénez y de sus adicciones en La matemática del espejo. Se acerca el aniversario de la muerte de la colaboradora y Jorge Javier, aunque siempre la tiene presente, ahora más que nunca. Es por ello que ha querido desvelar el mensaje cargado de amor que le mandó Manolo Ximénez, hermano de la televisiva, tras su fallecimiento. «Siempre he creído que una de las cosas que os caracterizaba a ti y a Mila es que, al mismo tiempo podíais ser dos personas totalmente diferentes o exactamente iguales, pero por encima de todo, para mí, siempre habéis sido el reflejo más alto del concepto de la amistad», decía el hermano de la sevillana. Además, en el audio puesto por el presentador del programa, Manolo destacaba el respeto que Jorge Javier había tenido con su intimidad y cómo se había convertido en la persona más importante de la vida de Mila: «Recordarte, una vez más, que siempre estaremos en deuda contigo».

Para @jjaviervazquez es muy complicado superar la muerte de su gran amiga Mila Ximénez 🔴 Sigue en directo el programa #LaMatemáticadeJorgeJavierhttps://t.co/HpsuDgMLJR pic.twitter.com/ZkVftBFuo5 — La 2 (@la2_tve) May 3, 2023

Unas palabras que, dos años después, siguen provocando el llanto en el conductor de Sálvame. «Lo más duro es que hay cosas de tu vida que ya no tienes a quien contárselas», ha confesado. Si algo es Jorge Javier, eso es sincero, y no ha dudado en hablar sobre una de las muertes más dolorosas de su vida: «Llegó en un momento de mi vida en el que me di cuenta de que ese vacío no lo iba a llenar nadie (…) No va a aparecer nadie como ella. Y hay una cosa que me cuesta aceptar, supongo que con el tiempo pasará, pero desde que no está ella, mi vida es menos divertida». El 23 de junio se cumplirán dos años desde que Mila Ximénez no está en la vida de Jorge Javier, al menos de forma física; un día que, seguro, el presentador homenajeará en la televisión.

Su continuidad en Mediaset

Además de emocionarse, el comunicador también ha tenido tiempo de hablar sobre su futuro laboral al frente de Telecinco, que en las últimas semanas se ha visto en jaque tras los continuos movimientos de la cadena de Fuencarral. «Yo tengo contrato. Me quedan dos años. Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está», ha sentenciado, aprovechando la oportunidad para dejar una cuestión en el aire: «También puede ser que yo me levante un día y me pregunte si quiero continuar, ¿no?».