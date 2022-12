La conexión entre Jorge Javier y Mila Ximénez más allá de lo terrenal

El 23 de junio de 2021 quedará para siempre marcado en rojo en el calendario televisivo. Después de una larga lucha contra el cáncer, los rostros conocidos de la pequeña pantalla se despedían para siempre de Mila Ximénez, una de las colaboradoras de Telecinco más queridas no solo en la cadena, sino también entre la población. Periodista, escritora, personaje mediático y, sobre todo, amiga de Jorge Javier Vázquez, que todavía se encuentra asumiendo una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

La muerte de la televisiva fue un duro mazazo para el presentador, tanto es así que ahora, un año y medio después, todavía no puede hablar de algunos aspectos de su relación con ella. Poco a poco se está recuperando y en su entrevista con Susi Caramelo para el Deluxe, el presentador ha sido capaz de abrirse en canal y desvelar un detalle que no se había atrevido a contar públicamente hasta hoy.

Si hace apenas unos días Jorge Javier desvelaba a Emma García que las cenizas de su amiga estaban bajo uno de los árboles de su casa, ahora ha contado que, desde que falleció, no ha dejado de percibir lo que él considera señales del más allá. “Esto no lo he contado porque me daba apuro, suena un poco como a flipado, pero a mí cuando ella se va, me han pasado cosas para las que he tenido difícil explicación y que me han protegido mucho. Hace ya mucho tiempo que no recibo ninguna señal, y yo creo que es porque ya empiezo a superar su muerte y comienzo a recordarla con una sonrisa”, se ha sincerado como nunca.

La casa visible de Sálvame ha confesado que su amiga y compañera de profesión ha intentado comunicarse con él constantemente, pero que ahora lleva un tiempo sin notar su presencia:“Ahora, cuando pienso en ella, lo que hago es recordar los momentos divertidos, me río yo solo a carcajadas pensando en cosas que he vivido con ella, me estoy ya curando del dolor de la ausencia”.

Su propio testamento

Y hablando de la muerte, Jorge Javier Vázquez ha confesado que él escribió su propio testamento tras el susto que recibió al sufrir un ictus hace apenas unos meses. Un acontecimiento que supuso para él un punto de inflexión en su vida pues, lo que comenzó siendo un fuerte dolor de cabeza, le llevó a estar ingresado en el hospital por un accidente cerebro vascular.

En ese momento no dudó en grabar un testamento con el móvil y decidió a quién dejar sus posesiones. El presentador decidió que ‘P’ se merecía un gran parte del testamento, por lo que le dejó un piso en Madrid y dos millones de euros en efectivo. Además, ha recordado entre risas que, después de grabar esa repartición de bienes en compañía de un amigo, pensó: “Tengo que cambiar este testamento, a ver si no me voy a morir y mi ex me va a matar para heredar”.