Hoy, el protagonista de Fiesta ha sido ni más ni menos que Jorge Javier Vázquez. Después de que el presentador se diese un baño de masas en Madrid con el lanzamiento de su último libro, Antes del olvido, el programa ha emitido una sección muy especial para él con Emma García a la cabeza. La conductora del espacio televisivo ha recreado la sección ‘Ding Dong’ de Sálvame para colarse en la casa del de Badalona y mostrar alguno de los rincones más desconocidos de su hogar.

Después de haber pasado el año más complicado de su vida, Jorge Javier puede decir que está viviendo un momento muy bonito en el que su nuevo proyecto en papel está teniendo un acogimiento ideal entre los lectores. En él, el maestro de ceremonias de Sálvame no solo habla de sexo o de su relación con P., sino también de Mila Ximénez y la pérdida que ha dejado un hueco en su corazón. “Me reconforta muchísimo que los últimos años de Mila fueron espectaculares y apoteósicos”, se ha sincerado, para dar paso a una conversación que tuvo con Alba, la hija de la colaboradora.

Tras el fallecimiento de la televisiva, su hija le preguntó al presentador si quería tener parte de las cenizas de su madre. “Yo sé que mi madre ha sido muy feliz en el porche de tu casa y sé que a ella le gustaría estar ahí”, le dijo. Un gesto que el presentador aceptó sin pensárselo dos veces. Ahora, las cenizas de su amiga están debajo de uno de los árboles de su jardín: “Me emocioné mucho. Éramos muy felices aquí”. Y es que, la muerte de Mila fue uno de los golpes más duros de la historia de la televisión. Tanto que para sus compañeros de profesión, la tertuliana sigue estando entre ellos. “Ahora no puedo irme, Mila no quiere que me vaya de aquí. Yo creo mucho en las señales”, se ha sincerado el presentador con Emma, que ha confesado echarla mucho de menos.

El Jorge Javier más personal

Emma García ha podido conocer más a fondo a un Jorge Javier con el que no había tenido la oportunidad de conversar largo y tendido. Tras leer su libro, la presentadora ha sentido haber descubierto detalles de su compañero de profesión que no muestra en televisión. El de Badalona ha confesado haber tenido un gran problema con el sexo pues, según él, lo utilizaba de forma compulsiva para aliviar el estrés. “Yo, desde muy jovencito asociaba el sexo al alcohol, porque te estoy hablando de que yo empecé a tener sexo con hombres hace 32 años, entonces yo cada vez que tenía sexo tenía complejo de culpa y tenía que esperar mucho tiempo para olvidarme”, se ha sincerado. Tras esta confesión, Emma ha desvelado que ha conocido a la pareja del presentador y que le ha encantado: “Tenía muchas ganas de conocerle”. En ese momento, la presentadora le ha preguntado qué le había dado a su pareja para que, a pesar de todo, estuviese a su lado de forma incondicional. “Pues porque yo creo que vivir a mi lado es una auténtica feria”, ha dicho entre risas.