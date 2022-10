Con motivo de la proximidad del Día de los Muertos, el programa Fiesta ha contado con un médium para analizar las vibraciones del plató y confirmar que hay presencias que podrían querer proteger a alguien de los colaboradores. Mientras Ana María Aldón ha manifestado querer ponerse en contacto con una persona que ya no está junto a ella, Emma García ha confesado el respeto que le da este tema.

Y es que, fue el pasado mes de febrero cuando la presentadora perdió a una de las personas más importantes de su vida: su padre. Es por ello que, dado el poco tiempo de su fallecimiento, la conductora del espacio no ha podido evitar emocionarse al recordarle. Tras presentar al médium que hoy ha estado acompañando a los colaboradores de Mediaset, Emma García ha reconocido que piensa constantemente en su progenitor, al que considera su ángel de la guardia pues, como ella misma ha manifestado, siente que él está a su lado para protegerla y cuidarla.

Un recuerdo que llega en unas fechas muy señaladas en el calendario pues, a tan solo tres días de celebrarse el Día de los Muertos, la comunicadora ha notado más que nunca la falta que le hace su padre, uno de sus pilares fundamentales. “No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita. Tu despedida ha sido difícil, pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa…diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor. No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba. Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero”, anunció la pérdida a través de sus redes sociales, donde quiso rendir un pequeño homenaje al hombre de su vida.

Aunque la presentadora de Fiesta siempre ha sido muy celosa de su intimidad, en más de una ocasión ha expresado la fuerte relación que siempre ha mantenido con su familia y sus padres en particular. Antes de tener que despedirse para siempre de su progenitor, le mandó unas palabras desde el programa que presentaba, Viva la vida, dejando entrever que estaba pasando por un mal momento: “Nunca tengo tiempo de decirle lo muchísimo que lo quiero, el referente que es para mí. No conozco a una persona más fuerte, más bondadosa, más bonita. Y siempre está ahí con un abrazo para sus hijos”.

Tras ausentarse unos días debido a la situación, Emma García volvía a pisar el plató de Telecinco para retomar sus quehaceres laborales. Un regreso en el que no dudó en contar cómo se encontraba. “Cuando te lo esperas no llega esa despedida y cuando no te la esperas aparece. Dentro de los momentos tan difíciles que es despedir un padre, me quedo con algo bonito, porque se ha ido con el cariño de todo el mundo en especial de sus tres hijos y de su mujer”, dijo sin poder contener la emoción. Ahora, en estas fechas tan señaladas, la presentadora no ha podido evitar acordarse de su progenitor, a quien considera que está a su lado para protegerla.