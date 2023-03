El hundimiento de Jorge Javier: del dardo de Mariló Montero a los decepcionantes datos en audiencias

Podría decirse que Jorge Javier Vázquez está viviendo un momento cuanto menos complicado en su etapa televisiva. Pese a contar con muchos seguidores, son muchas otras las personas a las que no termina de convencer la manera de trabajar del de Badalona, quizá sea por eso por lo que sus programas están sufriendo una estrepitosa caída en audiencias que probablemente Telecinco no había llegado nunca a imaginar.

Por si fuera poco, Mariló Montero echaba más leña al fuego durante la última emisión de El Hormiguero en Antena 3. Aunque hace escasas semanas la presentadora formaba parte del elenco de trabajadores de la cadena de Fuencarral, llegando incluso a presentar las Campanadas, un giro de 180 grados en su trayectoria profesional hacía que pasara del amor al odio con los que un día fueron sus compañeros. Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad no duda en señalar las bajas audiencias que está teniendo la competencia, y en su entrevista frente a Pablo Motos no iba a ser distinto. Es por ello que quiso recalcar la popularidad que había conseguido El Desafío pese a los intentos de «la competencia» a la hora de cambiar de orden su parrilla para así conseguir mejores datos. Algo que para la invitada no estaba dando sus frutos tal y como quizá en Mediaset esperaban, motivo por el que sus palabras tuvieron cierto tono de burla que el maestro de ceremonias prefirió suprimir sin comentar nada sobre el tema. Un gesto que también compartieron sus compañeras; Laura Escanes, Ana Guerra y Rosa López, que optaron por centrarse en hablar sobre su participación en El Desafío sin hacer alarde del número de espectadores que les siguen desde sus casas.

Es probable que el comentario de Mariló Montero haya caído como un jarro de agua fría tanto a Jorge Javier como a la cúpula de Telecinco, aunque lo cierto es que sus programas no gozan de una muy buena situación. Y es que, pese a los muchos intentos de la cadena de Fuencarral por ser líderes en audiencias, no parece ser suficiente para una audiencia cada vez más exigente y con ganas de novedades. No obstante, en el grupo comunicativo no dejan de reinventarse para intentar convencer a los espectadores de que sus contenidos son indispensables, habiendo estrenado recientemente uno de sus pesos pesados: Supervivientes.

Por el momento, la edición del programa más extremo de Telecinco que más apoyo obtuvo no fue otra que la del 2019, en la que el espacio televisivo contaba con la presencia de Isabel Pantoja, entre otros rostros conocidos. Es por ello que, en esta última ocasión, han querido contar con la presencia de otros famosos de la talla de los hijos de Raquel Bollo o Adara Molinero, siendo esta última la favorita del público en cada reality en el que concursa para así recomponer una tarea que no está siendo nada fácil.