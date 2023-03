Nueva polémica a la vista. Las últimas declaraciones de Jorge Javier Vázquez le han colocado una vez más en el foco mediático. Esta vez sus palabras han ido dirigidas a Alaska y Mario Vaquerizo. Palabras que han obtenido una respuesta por parte de la cantante durante su aparición en los Premios Dial.

El presentador de Sálvame no tuvo reparo en dar su opinión en un artículo que tituló como La gran decepción. «Hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho», fue lo que comentó el vocalista de Nancys Rubias el pasado sábado en Déjate querer, espacio conducido por Paz Padilla.

Fue entonces, tras esto, cuando Jorge Javier dirigió unas palabras al matrimonio en un post de Lecturas. «¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del Euromillón», escribió.

«Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé. Porque cada vez que Alaska le ríe a esa alguna gracia o permanece callada ante algunos de sus desatinos, muchos de sus seguidores recibimos una hostia de realidad y nos preguntamos desolados: ‘Cariño, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo, que te hubiese querido hasta el fin’», añadió. De esta manera, el comunicador acusa a la pareja de «compadrear con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades».

Ante lo ocurrido, Alaska ha respondido que «mi opinión es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión. Y esa es su opinión. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera». Asimismo, ha indicado que no le ha dolido porque no se siente «retratada». «No hay nada que decir, es su opinión y eso va a misa», ha continuado. La artista ha confesado también que esas palabras de Jorge no le han sorprendido. «De verdad, no tiene ninguna importancia”, ha proseguido. Ha dejado claro que nunca han sido amigos, pero “nos ha tratado siempre estupendamente, en el programa nos lo hemos pasado bomba y seguirá siendo así». «Jorge es un gran entretenedor», ha dicho.

Pese al ruido que se ha generado en torno a este entramado, Alaska ha intentado en todo momento quitar hierro al asunto, dejando claro que no le ha afectado en absoluto el artículo que ha escrito Jorge Javier Vázquez. Ahora, ¿reaccionará el presentador ante estas nuevas declaraciones o lo dejará pasar y zanjará el asunto? El tiempo lo dira…