Alaska se sincera sobre la maternidad: «Los hijos no han sido una prioridad»

Lazos de sangre despide su temporada con la visita en el plató de una gran artista de nuestro país: Alaska. Este miércoles 22 de diciembre, el espacio de TVE ha emitido su último episodio teniendo como protagonista a la intérprete de Ni tú ni nadie. Durante la primera hora y media, el programa presentado por Boris Izaguirre, ha recordado a través de un documental cómo ha sido la vida de María Olvido Gara Jova, que es su verdadero nombre.

Apodada como La reina de la movida de los años 80, Alaska encandiló a un público por su forma de ser, liberal, pero a la vez conservadora. No había nadie igual y, aunque ella dejaba claro en las entrevistas que no tenía nada de «especial», lo cierto es que su forma de ver la vida y de sentir la música la catapultaron hasta el éxito más absoluto.

Alaska llegó a España con 10 años, pues la artista es de orígen mexicano y, tal y como ha explicado ella misma, siempre se ha sentido muy apoyada por su familia porque cuando su vida dio un giro de 180 grados predominaba otra forma vida más tradicional. Cuando se asentó en nuestro país, la cantante tenía otra mentalidad, pues su madre ya estaba divorciada de su padre, aunque siempre mantuvieron una excelente relación. «Mi madre y mi abuela han sido unas personas bastante especiales dentro del contexto que a mi me tocó vivir en España. Mi abuela estaba divorciada en los 40 y, mi madre cuando me tuvo a mí también. Llegué a España cuando no había una ley del divorcio», ha explicado Alaska.

A lo largo de este especial, la intérprete de Dramas y Comedias, ha hablado sin tapujos sobre la maternidad. Haciendo gala de su habitual naturalidad, la mujer de Mario Vaquerizo ha contado que «por cuestión de responsabilidad y profesionalidad los hijos no han sido una prioridad». Palabras que confirma el líder del grupo de Nancys Rubias. «Olvido no tiene el instinto maternal muy desarrollado», ha dicho el cantante, mientras Alaska ha confesado que a su pareja sí «le hubiera gustado, pero que no tiene paciencia».

Mario y Alaska llevan más de veinte años juntos y, pese a que las malas lenguas no apostaban por su relación, han demostrado ser una de las parejas más estables de la industria de la música. Se conocieron al trabajar juntos, aunque al inicio de su noviazgo lo mantuvieron en secreto. Más tarde, en 1997 se daban el ‘sí, quiero’ en Las Vegas y el 27 de mayo de 2011 lo hacían por lo civil en España. Ambos, han declarado que siguen estando enamorados el uno del otro, que se complementan y a la vista está, pues cada vez que se dejan ver juntos la gran sintonía que tienen es más que evidente.

No todo ha sido un camino de rosas. El propio Mario ha sacado a la luz que en una ocasión rompieron con su idílica historia de amor. El motivo fue porque él «desapareció». El empresario se fue de fiesta hasta las 12 de la mañana del día siguiente. «Eso me hizo recapacitar», ha confesado Vaquerizo muy arrepentido. Pese a lo liberales que son, tanto Mario como Alaska, lo cierto es que el convencionalismo también forma parte de las bases de su vida. «Llevamos una vida de lo más normal», recalca la protagonista de este documental.