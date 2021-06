La cantante Alaska se ha convertido en la gran protagonista de la presentación de la II edición del proyecto “Inspiring Stories by Evax”, no solo porque ha sido una de las premiadas de la edición, sino porque además ha ejercido como embajadora del evento. La artista ha apostado por un original look en estampado floral para esta cita, así como un sofisticado maquillaje en el que la mirada ha acaparado toda la atención. Sin planes para este verano, la artista ha confirmado que ya está vacunada y que se mantendrá ocupada los próximos meses con varios compromisos de trabajo. Tanto es así, que no sabe si tendrá tiempo para alguna escapada. “Los festivales grandes han pasado directamente al 2022, pero los demás, los empresarios han querido seguir adelante y a nosotros que este año no nos tocaba tocar, hemos decidido que sí, que también los hacemos, así que vamos a ir viendo qué ocurre cada día, , con mucho cuidado”, ha dicho.

Una vez finalizado el evento, Alaska no ha dudado en atender amablemente las preguntas de los periodistas que han asistido a la presentación del proyecto y que han conversado con ella sobre algunos temas de actualidad como la reciente detención de José Luis Moreno. Una noticia que a la cantante le ha pillado por sorpresa y ante la cual ha preferido mostrarse cauta.

La intérprete ha reconocido que ha trabajado en varias ocasiones con el productor, pero ha asegurado que “solo tiene buenas palabras para él”. Muy sorprendida por los acontecimientos, Alaska ha asegurado que ante estas cosas es mejor no hacer declaraciones precipitadas. “Yo solo puedo decir cosas buenas de José Luis, conmigo siempre ha sido un caballero, cuando hemos ido con el grupo a actuar a los especiales, a los programas…”, ha asegurado. “Me ha sorprendido, son noticias que sorprenden mucho, por eso yo las pongo con cautela hasta que no sepamos qué pasa. Las noticias de momento son muy sorprendentes, pero vamos a ver qué hay realmente”, ha recalcado.

A pesar de que ignora cómo se encuentra en estos momentos el productor, mantiene que “cree que no lo está pasando bien”. Sobre lo que no se ha pronunciado es sobre la polémica que existe entre Moreno y su sobrino, Alberto Caballero, que ha asegurado que le estafó.

Sobre la reciente muerte de Mila Ximénez la cantante ha dicho que tuvo la oportunidad de coincidir con la periodista en varias ocasiones a lo largo de los años y guarda un buen recuerdo de ella: “creo que fue la primera vez que coincidí con Mila en casa de Raphael y hoy justo he subido una foto a Instagram de una portada de los domingos de ABC porque yo creía que esa entrevista me la había hecho Mila y no, porque justo aparece en portada el café de Mila, que era su sección y yo hubiera jurado que esa portada del ABC con esa foto mía y esa entrevista me la había hecho Mila, así que no, Mila no me entrevistó, pero coincidí muchas veces con ella a lo largo de los años”, ha recalcado.

La artista también se ha pronunciado sobre la reciente entrevista de Antonio David Flores a raíz del documental de Rocío Carrasco: “es la opinión de Antonio David sobre su situación. Todos podemos opinar sobre nuestra situación, lo que pasa es que con Antonio David hay mucha hemeroteca. Aquí el problema de todos nosotros cuando abrimos la boca es que tenemos una hemeroteca detrás, entonces es muy complicado a veces dar una imagen diferente a la que a lo mejor has dado, o contestar a determinadas circunstancias”, ha declarado.

El pasado 28 de junio se celebraba el Día del Orgullo, una fecha muy importante para el colectivo LGTBI, con el que la artista siempre ha estado muy implicada: “eso que nosotros llamamos una celebración, porque lo es, es también un recordatorio. Cuando existen determinadas fechas que, además, recuerdan un hecho concreto, que fue digamos el “basta ya” de un grupo de personas concreto en el año 68, cuando se sigue hablando de eso es porque es necesario y hablamos desde Madrid, entre nosotros, que vivimos en un mundo ideal donde seguramente no conocemos a nadie, ni tenemos a nadie cerca que tenga los problemas que puede tener alguien en otro país, en otra situación, o en otro momento. Las fechas existen por eso y siempre lo he dicho, ojalá que algún día no tengamos que hablar de esto y sea solo celebración, celebrar la vida y que estamos vivos, pero no es el caso”, ha asegurado.

Alaska también ha comentado la participación en ‘Supervivientes’ de su amiga, Lara Sajen: “yo creo que Lara es una buena concursante de realities. A ella le hacía muchísima ilusión ir a ‘Supervivientes’, lleva años diciéndolo, lo ha conseguido y yo creo que lo está disfrutando”, ha dicho.