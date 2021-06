El de José Luis Moreno es el nombre propio del día sin ningún tipo de duda. La detención del empresario español por presuntamente ser el cabecilla de un entramado criminal de estafa y blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico ha copado la actualidad de este martes 29 de junio. Bajo el nombre de ‘Operación Titella’, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, han realizado un minucioso registro a su domicilio.

Este último escándalo conecta inevitablemente con otros que el afamado productor ha protagonizado años atrás y puede que haga encajar algunas piezas del puzle. El que fuera ventrílocuo de los muñecos Macario y Rockefeller ha vivido en su piel momentos tan atípicos como inquietantes: robos en su casa, brutales paliza, supuesta vinculación a los casos Palma Arena o Bárcenas e impagos a algunos de sus empleados. José Luis Moreno es todo un coleccionador de polémicas.

Los robos a José Luis Moreno

Ahora cobran especial sentido los tres robos que sufrió en su hogar en los años 1999, 2007 y 2016. El último fue realmente estrambótico ya que los ladrones entraron a la casa cuando el empresario estaba dentro. Tras enfrentarse a ellos, los asaltantes no se llevaron ni joyas ni dinero. El ocurrido en 2007 fue muy comentado por lo impresionante que fue ver a Moreno con la cara llena de moratones, los ojos con sangre y una cicatriz en su cabeza tras un hachazo que recibió. «Entró un encapuchado con una pistola pequeñita, luego entró el siguiente y llevaba una palanca negra, luego vino otro… me lancé hacia ellos y empezó un zafarrancho, me dieron con una barra y un hachazo, lo único que me quedaba era salvar la vida como pudiera, me agarraron como un trapo y me llevaron donde sabían que estaba la caja fuerte (…) me metieron donde estaban encerradas las niñas del servicio… todo esto fue en 8 minutos, en 10 abrieron la caja fuerte y se marcharon», contó en su día. El robo en 1999 queda lejano en el tiempo pero hay que recordar que los cacos se llevaron de su casa 33 millones de las antiguas pesetas sin haber encontrado nunca al culpable.

La corrupción

José Luis Moreno también ha tenido vinculación con tramas de corrupción política. En 2014, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sostuvo en su declaración que el productor donó entre 1999 y 2003 unos 60.000 euros al partido que se incluyeron en la contabilidad B del partido. En el mismo sentido, un testigo afirmó haberlo visto intentando sobornar con 250.000 euros al expresidente balear Jaume Matas.

Los impagos

Durante toda su carrera ha tenido que caminar de la mano con las deudas. Actores, actrices y técnicos le han reclamado cantidades de dinero importantes. La primera que se atrevió a denunciarlo fue Yolanda Ramos, que aseguraba que le adeudaba 25.000 pesetas. Además, en 2019 apareció en la lista de morosos de Hacienda, con una deuda de 2,7 millones de euros.

El accidente que costó una vida

Por último, hay que recordar que José Luis Moreno estuvo involucrado en 1999 en el desprendimiento de la cornisa del Teatro Calderón donde una persona perdió la vida. En 2011 el caso fue archivado por la Justicia al no encontrar indicios de culpabilidad suficientes en su figura.