Belén Esteban cuenta lo que de verdad piensa de Jorge Javier Vázquez

No hay persona en la televisión que hable con tanta claridad como Belén Esteban. No importa el destinatario ni el asunto porque si de algo puede presumir es de decir lo que piensa, sin filtros y sin importar las consecuencias. Eso le ha servido un sinfín de enfrentamientos con toda clase de personajes, incluso con amigos, pero sin esa facilidad de palabra no habría construido el icónico personaje de princesa del pueblo que tan orgullosa pasea.

La última muestra de esa sinceridad a veces kamikaze ha tenido lugar durante su visita al pódcast Club 113. Belén se ha prestado a una larga entrevista como personaje de actualidad que es. En ella ha tratado todos los temas: del adiós de Sálvame a su amistad con algunos de los personajes de la televisión.

Especialmente llamativo ha sido el apartado que le ha dedicado a su fiel compañero de fatigas: Jorge Javier Vázquez. Ambos comenzaron la andadura en Sálvame de la mano, hace 14 años y su relación ha pasado por distintas etapas. Todavía perdura en el imaginario colectivo las grandísimas discusiones que protagonizaron en directo. Porque no es ningún secreto que muchos de sus pensamientos -políticos sobre todo- están en las antípodas. Sin embargo, siempre han sabido limar sus diferencias para hacer prevalecer la gran amistad que los une.

Muchos han sido sus conflictos y los sentimientos de Belén Esteban hacia el catalán han mutado en diversas ocasiones. Sin embargo, ahora ha querido desnudarlos completamente, justo cuando están a punto de poner fin al proyecto televisivo más importante de sus vidas. De ahí que la de San Blas tenga claro que «Jorge es una persona muy importante para mí. He tenido las movidas más gordas que he podido tener en televisión, pero es estamos en un programa y nos entendemos con la mirada».

Pese a todo, Belén Esteban reconoce que «Jorge Javier me lleva muy bien». Eso sí, sus discusiones han removido Roma con Santiago: «Cuando hay un tema en el que no estamos de acuerdo, pues se lía el cisco padre», relata. Para finalizar diciendo que: «Para mí, es el mejor presentador que hay en televisión y una persona muy trabajadora».

¿Qué va a hacer Belén Esteban cuando se acabe ‘Sálvame’

La entrevista para el pódcast también ha servido para que Belén Esteban se sincere sobre su futuro, que ya ha anunciado seguirá ligado a la televisión. Sin embargo, quiere tener un verano tranquilo y no le importará alargarlo lo más mínimo: «Me voy a dar un descansito, hasta septiembre, octubre o noviembre», cuenta. Posteriormente, será el turno de ponerse a buscar nuevos proyectos y ella no descarta nada, ni competencia ni plataformas: «Algunas plataformas me están haciendo ofertas muy importantes», asume con naturalidad.

Su futuro lo tiene ya dibujado: «Yo soy de La Fábrica. Cuando me digan ‘hasta aquí’, que todavía no me lo han dicho, me voy a dedicar a mi empresa, iré a algún programa de televisión, me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista… pero con tranquilidad», cuenta. Y si algo bueno tiene Belén Esteban es que no le cierra puertas a nada: «A mí me encanta lo digital, pero yo ahora mismo estoy en Sálvame. Aunque sí que me gustaría hacer algo, tengo alguna idea, me han dado alguna idea, no puedo decir más, no me sonsaquéis», dice.