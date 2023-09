Jorge Javier Vázquez le dedica un mensaje a su competidor Pablo Motos antes de estrenar ‘Cuentos Chinos’

Jorge Javier Vázquez lleva más de 25 años dedicado a los medios de comunicación y más concretamente especializado en la televisión, hábitat en el que se mueve como pez en el agua. Sin embargo, pocas veces ha creado tanta expectación como la que hay con el inminente estreno de su nuevo programa: Cuentos Chinos. A partir de las 21:50 horas de este lunes 11 de septiembre vuelve a la pequeña pantalla después de una larga baja médica de más de 100 días que le privó de despedirse del extinguido Sálvame como le hubiera gustado. Pero eso es otra historia.

Ahora, Jorge está centrado de lleno en este novedoso espacio que le hará competir directamente contra otro gigante televisivo como Pablo Motos. En pocas horas se vivirá el primer combate entre veteranos púgiles del plasma. El catalán tiene la difícil tarea de arrebatar la audiencia al valenciano, líder incontestable del prime time durante las 18 temporadas que lleva en emisión.

Se espera mucho de este duelo entre ambos. Pero si de por sí la expectación era elevada, Jorge Javier ha empezado a calentar motores desde esta misma tarde. Quizá degustando el último café del día, Vázquez le ha escrito una carta abierta a su competidor. Un largo texto escrito a modo de scroll en su cuenta de Instagram que se dirige directamente a Pablo Motos, a calzón quitado y sin filtros. Así es Jorge Javier Vázquez.

El extenso texto deja varias perlas y comienza diciendo lo siguiente: «Querido Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la cena de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente, la gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos: coincidimos».

La locución la hace el propio Jorge Javier Vázquez, quien empieza mostrándose humilde ante el reinado televisivo de Motos: «Yo sé que tu casa es majestuosa, pero mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas, y quizá algunas, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme», continúa.

Ejerciendo un rol de vecino ficticio, Jorge pisa con cuidado el terreno político, del que parece querer alejarse: «Me he ido vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, y directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa Cuento chinos. Aunque te digo una cosa, tal y como me ha ido a mí, prefiero no hablar de política», dice, en referencia a sus coqueteos con la izquierda madrileña.

Por último, Jorge Javier Vázquez no pierde la oportunidad de anunciar que será el padrino de boda de Isa Pantoja, cumpliendo así el deseo de la novia, pero poniendo en un brete a Isabel Pantoja, entrevistada por Pablo Motos en el arranque de la nueva temporada de El Hormiguero: «Oye, Pablo, que te vi con la Pantoja. Que no me quedo claro si va a ir a la boda de su hija o no, y claro, como yo soy el padrino, pues es para ir a recogerla antes por Cantora, pero como no me coge el teléfono…», sentencia.