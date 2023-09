Isa Pantoja, sin palabras tras el último desplante de su madre: «No tengo relación con ella»

Tan solo quedan unas semanas para que Isa Pantoja y Asraf Beno se den el «sí, quiero», oficializando así su relación sentimental tras más de cinco años de noviazgo. Pero, pese a que un enlace matrimonial siempre es motivo de alegría, lo cierto es que, en este caso, el evento tiene diferentes frentes abiertos que se han posicionado como protagonistas de la primera línea mediática de los últimos días. Entre ellos, la posible ausencia de Isabel Pantoja ha sido uno de los detalles más comentados. Un detalle que, con las últimas explicaciones dadas por la joven en el programa matinal de Mediaset, Vamos a ver, ha generado nuevas especulaciones.

El pasado fin de semana, la tonadillera se subió al escenario del Estadio de la Cartuja de Sevilla, donde estuvo apoyada por todo su equipo y su sobrina, Anabel Pantoja. No obstante, no hubo rastro de su hija Isa entre el público, la cual, siendo fiel a la sinceridad que siempre le ha caracterizado frente a las cámaras, ha explicado el motivo en el espacio televisivo mencionado. «No fui al concierto porque ahora mismo no tenemos relación y no tiene sentido ir sin hablar con ella», declaraba de forma rotunda, señalando contundentemente que la relación entre madre e hija está atravesando por un bache difícil.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Una nula relación que podría haber propiciado que la intérprete de Marinero de luces hubiera tomado la decisión de no acudir a la boda de su hija, algo que, a pesar de que no lo entiende, Isa Pantoja respetaría. «Creo que no va a ir a la boda. No me gusta la situación pero no voy a juzgarla. Estoy con la conciencia tranquila porque he intentado acercarme por todos los medios y estar bien. Evidentemente me gustaría que fuera», explica, añadiendo que la decisión de su madre de no ir a su boda puede estar justificada con la presencia de ciertas personas que no se llevan bien con la tonadillera.

No obstante, en el caso de que decidiera acudir al enlace, Isa tiene claro que su madre tendría su sitio ya que, de acuerdo con sus propias palabras «ante todo está ella y, pese a todo, siempre lo ha estado». Por otro lado, señalaba que, si ella como hija no la juzgaría en el caso de que no fuera, no le gustaría que el resto del mundo sí que lo hiciera, ya que para ella, Isabel Pantoja «primero es su madre y después la artista».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam)

Los colaboradores de Vamos a ver quedaban completamente sorprendidos tras las declaraciones de Isa P y muchos de ellos insistían en que hace tan solo un mes su compañera aseguraba hablar diariamente con su madre, por lo que especulaban que habría tenido que pasar algo entre ambas para cortar por completo el contacto. Ante esta reacción, Isa declaraba que no había pasado absolutamente nada y decidía no entrar en mayor detalles al respecto.