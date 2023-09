Isabel Pantoja pierde poder: cuánta gente ha ido a su último concierto

Muy emocionada, Isabel Pantoja entró en el estadio La Cartuja de Sevilla por todo lo alto. Como solo ella sabe hacerlo, pisó el escenario con fuerza y aseguró que iba a deleitar a su querido público con un espectáculo inolvidable. Lo cierto es que era una actuación especial, pues forma parte de la nueva gira de la tonadillera, una gira que tiene como objetivo celebrar su 50 aniversario en el mundo de la música. Todo estaba previsto para que Isabel brillase con fuerza y lo cierto es que ha obtenido buenas críticas, pero su poder de convocatoria ha perdido bastante influencia y este dato ha llamado poderosamente la atención. El equipo de la cantante ideó una estrategia para que todas las butacas estuviesen llenas: vender entradas a 10 euros.

Isabel Pantoja tenía tanta ilusión por reencontrarse con sus seguidores en Sevilla que rebajó el precio de algunos tickets para las personas que estuviesen desempleadas. Este gesto generó mucha controversia, pues algunos no estaban de acuerdo. Cuando las entradas salieron a la venta muchas superaban los 200 euros y los que las compraron consideran injusto la impactante rebaja. Aunque pueda parecer sorprendente, esta polémica no es la única a la que tendrá que enfrentarse Pantoja en su esperado regreso. No cantaba en su ciudad desde 2017 y los resultados que obtuvo ese año están muy lejos de los que ha logrado ahora.

Isabel Pantoja emocionada / GTRES

La viuda de Paquirri lleva demasiado tiempo arrastrando rumores y leyendas que podrían no corresponderse con la realidad, pero que ella se niega a desmentir y han terminado afectando a su imagen pública. Es cierto que la gira que realizó en América fue un auténtico éxito, entonces ¿por qué en España no ha sucedido lo mismo?

Hay que aclarar que el estadio de La Cartuja de Sevilla no estaba vacío, pero sí es cierto que había menos gente de la esperada y hay una explicación: sus seguidores españoles tienen presente todas sus polémicas. En los últimos meses ha tenido problemas con Kiko Rivera, con una amiga octogenaria a la que se niega a devolverle un dinero que le prestó y ahora se especula con su no asistencia a la boda de su hija.

Los resultados que ha conseguido Isabel Pantoja

Isabel Pantoja actuando en Sevilla / GTRES

Isabel Pantoja ha reunido a 6.000 personas en el estadio sevillano, una cifra muy por debajo a la que han conseguido otros artistas, como por ejemplo Manuel Carrasco, cuando han actuado ahí. De hecho ella misma reunió al doble de gente en 2017, en concreto fueron 12.000 fans. También es cierto que su calidad bucal sigue siendo la misma. Dejando a un lado las cifras, los asistentes que tuvieron la oportunidad de disfrutar del talento de la tonadillera, aseguran que el espectáculo fue mágico, a pesar de que empezó con media hora de retraso.

La tonadillera cuenta con una ayuda especial

Isabel Pantoja sonriendo / GTRES

Siguiendo con la estrategia que ha marcado sus últimos espectáculos, Isabel Pantoja apenas ha promocionado su aparición en el estadio de Sevilla. Solamente ha participado en un programa, en El Hormiguero de Pablo Motos. LOOK informó en exclusiva de esta noticia. La cantante no se siente demasiado cómoda delante de algunos periodistas, pues tiene miedo a que le pregunten por sus polémicas, por eso no corre riesgos y no da entrevistas para dar publicidad a sus conciertos.

Isabel ha contado con la ayuda de su sobrina Anabel Pantoja, quién fue la encargada de atender a los reporteros que estaban esperando la llegada de la cantante al recinto. El programa Fiesta se desplazó hasta allí y la influencer tuvo unas palabras. Eso sí, fue muy escueta: «Muchas gracias por estar aquí, esperemos que todo salga bien». Anabel es consciente de los problemas que tiene su tía con los medios, por eso ella guarda las distancias.