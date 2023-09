Anabel Pantoja y el importante papel que juega en el nuevo concierto de su tía Isabel

Después de seis años sin actuar en su Sevilla natal, Isabel Pantoja regresa al Estadio de la Cartuja para reencontrarse con miles de fans que están deseando disfrutar de su talento. En este proyecto su sobrina Anabel juega un papel muy importante que acaba de ver la luz. Todo el mundo sabe que la influencer trabaja con su tía, pero ¿qué papel ocupa exactamente? La verdad solo tiene un camino y no ha tardado en abrirse paso.

Antes de entrar en detalles es necesario tener en cuenta la importancia de la nueva gira de la tonadillera. Ha organizado una serie de conciertos para celebrar sus 50 años encima de los escenarios. Primero triunfó en Canarias y ahora va a recorrer varios puntos de la península, empezando por Andalucía.

Isabel Pantoja saludando a su público / GTRES

La última vez que Isabel Pantoja estuvo en el Estadio de la Cartuja fue en 2017, fue a presentar su disco Hasta que se apague el sol. En aquella época Anabel Pantoja tenía menos repercusión, pero la prensa ya se había hecho eco de su presencia. La exmujer de Omar Sánchez empezó a trabajar en televisión en 2011, cuando su primo Kiko Rivera concursó en Supervivientes. Ella fue a defenderlo al plató y no tardó en conectar con los espectadores, así que varios programas le dieron una oportunidad como colaboradora. Su último proyecto importante en Telecinco fue ser tertuliana de Sálvame, pero su experiencia no fue demasiado buena y ahora no quiere saber nada del espacio.

Anabel Pantoja considera que su antiguos compañeros de Sálvame no trataron con respeto la noticia del fallecimiento de su padre, el hermano de Isabel. Por ese motivo tiene un sabor agridulce de aquella etapa que fue tan gloriosa a nivel profesional. A pesar de que sigue participando en algunos formatos de Telecinco, su vida ha cambiado bastante y ha decidido regresar a sus orígenes. Es decir, ser ayudante de Isabel Pantoja en sus conciertos.

La misión de Anabel Pantoja en los conciertos de Isabel

Anabel Pantoja lleva trabajando con su tía mucho tiempo, concretamente desde que se quedó sin trabajo cuando era joven y la artista le ofreció formar parte de su equipo. La hija de Bernardo Pantoja era recepcionista de un hotel, pero prescindieron de ella y salió adelante gracias a su tía. Siempre habían disfrutado de una relación muy estrecha, pero a partir de ese momento crearon un vínculo indestructible. Tanto es así que Kiko Rivera ha llegado a afirmar en Viernes Deluxe: «Mi prima, sin ser hija de mi madre, es la que más se parece a ella. Son iguales».

Anabel Pantoja sonriendo / Gtres

El programa Fiesta ha sacado a la luz una información importante. Ha sido Amor Romeira, amiga de Anabel. La tertuliana ha explicado qué papel juega en los espectáculos de Isabel Pantoja: es la encargada de trascribir las canciones de la tonadillera para que salgan proyectadas en una pantalla por si a la artista se le olvida la letra. Isabel, a pesar de llevar 50 años trabajando, sigue contando con ayudas extra para no tener inconvenientes, aunque no puede controlarlo todo. De ahí su nuevo problema.

Algunas entradas al espectáculo salen a la venta por 10 euros

El concierto de Isabel Pantoja / Telecinco

También en Fiesta, han explicado que la organización del equipo liderado por Isabel Pantoja ha puesto en marcha una iniciativa que cuenta con muchos detractores. La cantante ha pensado que la entrada a su concierto puede resultar inalcanzable para algunos sevillanos, por eso ha puesto varios tickets a disposición de las personas desempleadas, quienes solamente tendrían que pagar 10 euros para entrar al recinto. El problema es que el resto de sus fans han llegado a gastarse más de 200, por eso hay tanta gente molesta. No entienden esta diferencia y exigen más explicaciones.