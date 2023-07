El efecto Anabel que hunde a sus ex tras sus ‘traumáticas’ rupturas

Hace ya cerca de un año que Anabel Pantoja no forma parte de la televisión. Después de varias idas y venidas, la sobrina de Isabel Pantoja tomó una firme decisión que sigue cumpliendo hoy en día. Atrás queda su paso por Sálvame, espacio que, precisamente, llegó a su fin el pasado 23 de junio tras 14 años en antena. Desde que la influencer aterrizó en España tras su paso por Supervivientes, en 2022, su vida dio un giro de 180 grados. Ya durante la pandemia del coronavirus su popularidad fue aumentando en las redes sociales gracias a su naturalidad y desparpajo frente a las cámaras. Fue entonces cuando su número de seguidores comenzó a crecer más y más. Ahora, está focalizada en el universo 2.0, en la publicidad y alejada por completo de la pequeña pantalla. Pero, ¿y sus amores? Desde hace unos meses se relaciona a la prima de Kiko Rivera con David Rodríguez, el fisioterapeuta que habría tenido su tía durante la gira que ofreció por Norteamérica, el pasado mes de febrero. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en el aspecto más personal de Anabel.

Anabel Pantoja en el plató de ‘Gran Hermano VIP’. / Gtres

Anabel Pantoja ya estuvo casada en un pasado no muy lejanocon Omar Sánchez, con quien formaba una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, el destino quiso que cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en La Graciosa, su historia de amor finalizase. «La decisión la he tomado yo», dijo nada más conocerse la noticia la hija de Bernardo Pantoja en el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez. Aunque parecía que su relación había terminado en términos de amistad, parece ser que ocurrió todo lo contrario.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja el día de su boda / Gtres

Mientras Anabel vive su nueva relación, el empresario ha estallado contra ella por su actitud. Así lo confesaba Arabella Otero en Fiesta tras tener una conversación con el canario: «Está hasta los…, cansado de ella». Según contaba la colaboradora, Sánchez está muy cansado de cómo se comporta con él su ex mujer: » Harto de la actitud de Anabel, de que le esté vetando de muchos sitios, de que se meta con su actual pareja y que la haga de menos…».

Del mismo modo Arabella contaba que presuntamente ella le estaría haciendo la vida imposible en Gran Canaria, teniéndolo vigilado en todo momento: «Ella lo que hace es: tiene como apalabrado con relaciones públicas de restaurantes muy conocidos de Gran Canaria que cuando él está allí ella aparece por detrás para fastidiarle la fiesta o las comidas que tiene con sus amigos». Pero la cosa no termina ahí. Hay más. Omar Sánchez también le confesó a la contertuliana que Anabel Pantoja le había dejado sin representante: » El representante que ambos compartían se lo quita y le prohibe que le siga llevando lo contratos «.

Después de este entramado amoroso, Anabel Pantoja formó parte del grupo de concursantes del reality de supervivencia de Telecinco, donde conoció a Yulen Pereira, con quien no llegó a tener más de un año de romance, ya que rompieron el pasado mes de marzo. Según él, las inseguridades de ella hicieron mella en su breve idilio. Este mismo lunes, Yulen, quien estuvo alejado un tiempo del esgrima, modalidad en la que destacaba, por vivir con intensidad su romance con la creadora de contenido ha compartido en la Red el revés que ha sufrido.

Storie de Yulen Pereira / Gtres

«Se acaba para mi el Campeonato del Mundo Individual. No he estado al nivel que hay que estar en este evento y he hecho una competición decepcionante. No es la imagen que me gusta dar, pero hay que ser autocrítico. Internaré volver más fuerte para la competición por equipos este viernes. Gracias a todos por estar ahí, en las buenas y, sobre todo, en las malas», ha dicho a través de un mensaje.