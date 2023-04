Se cumplen cerca de dos meses desde que Anabel Pantoja (36) confirmó, a su regreso de América tras haber pasado unas semanas como asistente de su tía en su gira en Norteamérica, su ruptura definitiva de Yulen Pereira (27). Lo hizo por medio de un mensaje al periodista Saúl Ortiz, que el colaborador leyó en exclusiva en el espacio de Telecinco, Fiesta. «Nos queremos, nos respetamos y será así. Seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender y haya que buscar burlas, terceras personas… La vida es así y hay que afrontarla como viene. Quiero vivir esta noche algo que llevo viviendo meses, bailar, reír porque la vida solo hay una», comentó.

Desde entonces, son muchas las especulaciones acerca de los distintos motivos que llevaron a la pareja a poner punto final a su romance, y es que si bien en un principio todo apuntaba directamente a presuntas infidelidades por ambas partes, ahora ha sido el propio Yulen quien ha contado lo sucedido. Lo ha hecho en una entrevista, la primera en un plató de televisión, en Viernes Deluxe. «El día de la ruptura fue uno de los momentos más complicados para mí de estos dos últimos años. Ella llegó de la gira y dejarlo no era algo que estuviera premeditado», ha comenzado diciendo. «No hay un momento exacto. Hay cosas que se van acumulando. Una relación siempre tiene sus más y sus menos. La distancia empeoró la relación. Con tantos viajes, yo tuve muchos momentos de dejadez y pasotismo que ella me achacó. Esos fueron los momentos que nos hicieron separarnos», añade.

Así, el esgrimista niega que el noviazgo se rompiera debido a los celos o a terceras personas. «Yo he tenido mis errores y los celos se pueden producir porque yo falto y también fallo. Esa es la parte en la que veo a Anabel más celosa. A eso hay que añadirle que no estábamos juntos. Cuando una relación es a semi-distancia hay que dar mucho más. Ella me entendía perfectamente, por eso me duele acabar tan mal. Ella entendía que me podía desenamorar. Fue una despedida muy dura. Yo le digo la verdad. Me rompo y le digo lo que pienso, que no veo futuro entre los dos. También le digo que creo que se merece una persona mucho mejor que yo a su lado», explica.

Asimismo, Yulen ha querido explicarse acerca de los mensajes en un chat de amigos, avergonzado de la influencer, que en las últimas semanas han visto la luz, y sobre el polémico titular en una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas. «La palabra no es vergüenza, es una situación incómoda. Es un titular que no me gusta, he intentado ponerme en contacto con Anabel (…) no me gusta. Cuando me equivoco me equivoco, al final soy persona. Con una pareja pasan cosas, al final los sentimientos se van apagando, es verdad que no estábamos igual de cerca, estábamos más distantes», confiesa.

En referencia a su cita y reciente amistad con Katerina (23), ex tentadora en la Isla de las tentaciones y concursante de la actual edición de Supervivientes, Yulen ha querido dejar claro que «está centrado» en su faceta como deportista. «No, ahora estoy centrado en mi deporte».