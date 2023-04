El contundente consejo que Anabel Pantoja está siguiendo a rajatabla para superar su ruptura

Aunque la Semana Santa es una de las épocas favoritas del año para Anabel Pantoja, lo cierto es que la influencer ha tenido que hacer frente a una serie de varapalos personales que no han sido nada fáciles. En apenas doce meses, la prima de Kiko Rivera ha vivido su separación de Omar Sánchez, la muerte de su padre y su posterior ruptura con Yulen Pereira. Tres durísimos baches que la sobrina de Isabel Pantoja ha intentado afrontar con total naturalidad, centrándose en el cariño de sus seres queridos y dejando a un lado los medios de comunicación.

Eso es precisamente lo que intentaba durante esta misma tarde, cuando la sevillana era captada por las cámaras de Gtres mientras se disponía a ver una procesión en su tierra natal. Un momento en el que los reporteros allí presentes le han preguntado sobre su estado anímico después de todo lo acontecido en torno al esgrimista: «No sé nada ni quiero saberlo porque mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis», comenzaba explicando, para después admitir que está inmersa en un tratamiento con los profesionales pertinentes: «Sí claro, no voy a decirlo de broma (…) Estoy bien, deseo a todo el mundo felicidad y que disfruten, porque la vida es solo una», zanjaba, aclarando así estar siendo ayudada para superar los contratiempos que se han cruzado en su camino en cuestión de semanas y con la mirada puesta en esta etapa anual ineludible para los más devotos: “Hay que disfrutar la Semana Santa, la feria, estar con los amigos, con la familia…”, finalizaba.

De esta manera, la prima de Isa Pantoja no ha querido desvelar más detalles sobre el punto en el que se encuentra su vínculo con el ex concursante de Supervivientes, optando por seguir su camino con total normalidad hasta que las aguas vuelvan a su cauce. No obstante, lo que sí ha querido dejar claro es que sigue guardando un cariño excepcional al hijo de Arelys: «Él es un ser estupendo», indicaba, demostrando así que no le tiene ningún tipo de rencor pese a que todo apuntara a que éste había sido el que había puesto punto final a su historia de amor tan solo unas horas después de que Anabel aterrizara en Madrid tras haber pasado varias semanas en Estados Unidos junto a su tía con motivo de la gira Enamórate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

En las últimas horas, la creadora de contenido no ha dejado de compartir en sus redes sociales a sus casi dos millones de seguidores prácticamente todos los movimientos que ha llevado a cabo en Sevilla para dar pistoletazo de salida a esta Semana Santa, habiendo podido disfrutar al máximo de la compañía de algunos amigos y haciendo de ellos su principal vía de escape para soportar una ruptura totalmente inesperada en el panorama nacional, sobre todo teniendo en cuenta que aún no habían cumplido ni su primer aniversario de noviazgo y que parecían haber formado uno de los tándem más consolidados del país.