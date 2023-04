Se cumple un mes desde que Anabel Pantoja (36) confirmara, a su regreso de América tras haber pasado unas semanas como asistente de su tía en su gira en el segundo continente más grande de la Tierra, su ruptura definitiva de Yulen Pereira (27). Lo hizo por medio de un mensaje al periodista Saúl Ortiz, que el colaborador leyó en exclusiva en el espacio de Telecinco, Fiesta. «Nos queremos, nos respetamos y será así. Seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender y haya que buscar burlas, terceras personas… La vida es así y hay que afrontarla como viene. Quiero vivir esta noche algo que llevo viviendo meses, bailar, reír porque la vida solo hay una», comentó.

Entonces, todas las informaciones apuntaban a que el esgrimista había sido quien tomara la decisión, quizás, por la presión tras haberle sido presuntamente infiel a la ex colaboradora de Sálvame, tal y como aseguraron desde el mismo espacio, con la ganadora de Miss Elite España 2023, Melania Puntas, a la que el deportista habría conoció en un bar. «Yulen le ha sido infiel a Anabel. Ella se entera de la infidelidad cuando yo se lo cuento. Cuando la llamo para darle la información que me había llegado ella rompe a llorar», manifestó Amor Romeira (34), tertuliana del formato que conduce Emma García (49).

«Por mucho que Melania Puntas lo niegue, yo siempre digo que cuando el río suena, agua lleva. Se besaron a vista de todos en un conocido restaurante de Madrid. Es amiga íntima de Marta [López Álamo] (26), la actual pareja de Kiko Matamoros (66)», añadió. Una información que, harta de especulaciones, Melania se encargó expresamente de desmentir. No así Yulen, que por el momento ha preferido mantenerse en un segundo plano y centrarse en sus proyectos profesionales deportivos: «Nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he estado con Yulen Pereira», dijo.

Sea como fuere, lo cierto es que todo podría tomar un nuevo ahora. Pues ha sido en la tarde de este domingo cuando en el mismo programa, varios colaboradores, han asegurado que fue realmente Anabel Pantoja la infiel en su relación con Yulen durante la gira americana de la tonadillera con el fisioterapeuta de la cantante, David Rodríguez. «El día que Isabel Pantoja ofrece su último concierto en Miami, antes de viajar a Nueva York, Anabel y el equipo de Isabel se van a una discoteca en Ocean Drive, una calle situada en el barrio de South Beach de Miami Beach. Allí, varias personas vieron a Anabel besándose con el famoso fisioterapeuta», han contado minutos antes de que la propia Anabel entrara en directo en el programa por medio de Luis Rollán, y desmintiera la noticia.

Fiesta también ha querido ahondar en otros motivos que habrían llevado, al margen de posibles infidelidades de los protagonistas, a la ruptura de la pareja. Entre ellos, la existencia de un chat de amigos en el que Yulen Pereira «rajaba lo más grande de Anabel Pantoja». «Él tiene una dieta estricta y a ella le gusta la comida rápida. Discutían por el tema de la dieta, ella se la saltaba y le pedía a él que se la saltara. A él le molestaba que por la noche comiera según qué cosas. Estas discusiones de pareja él las traslada al grupo de amigos. Se refiere a ella de manera peyorativa y se mete con su físico. Son palabras desagradables, no entro en detalles, pero todos lo podéis imaginar. Hablaba de su cuerpo», ha explicado Iván Reboso.