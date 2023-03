Uno de los temas estrella en la crónica social de esta semana es la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. A falta de versión oficial por parte de los dos, el relato más transparente era el que había aportado Amor Romeira hace unos días. En él, aseguraba que «Yulen le ha sido infiel a Anabel. Ella se entera de la infidelidad cuando yo se lo cuento y rompe a llorar». No obstante, ahora ha sido la propia afectada la que ha dado un paso adelante.

Ahora, Kiko Hernández ha tenido acceso a un mensaje en el que Anabel Pantoja le cuenta su sentir. La ex colaboradora rompe su silencio y lo hace de manera contundente, sin mirar atrás: «Cuando te dejan cinco veces, la quinta ya no te afecta tanto. Todo fue genial hasta que ya no lo fue». Pero aún hay más: «Con 36 años que tengo entenderás que ya no puedo estar llorando por alguien que ha decidió marcharse. Me jode, pero no puedo hacer más, Kiko», sentenciaba. Lo sorprendente, es que no hay mal rollo entre la ex pareja y así lo deja claro la propia Anabel Pantoja: «Hemos confiando el uno en el otro, por eso estamos genial y hablando como tal».

Casi de manera simultánea, Anabel ha participado en los Premios Ídolo, que reconocen a los mejores influencers, donde ha sido preguntada -obviamente- por su desamor. La prima de Kiko Rivera ha asegurado estar «bien, animada, tranquila y serena».

Hay que recordar que la reportera Leticia Requejo contó en El Programa de Ana Rosa cómo fue el timing de la ruptura: «La decisión la toma Yulen, es una decisión bastante meditada y esto llama mucho la atención a Anabel… Siendo una decisión que él toma con bastante tiempo, ¿por qué lo hace ahora y no antes de irse a la gira de Estados Unidos?».

«La conversación se mantuvo aquí; de hecho, mientras estaba en Estados Unidos, ellos hablan varias veces, tanto es así que se intercambiaban mensajes, le compra regalos al todavía su chico (…) La sorpresa llega cuando ella aterriza, come con todo el equipo del artista y cuando se quedan solos, Yulen le comunica su decisión a Anabel».

La nueva ¿ilusión? de Anabel Pantoja?

En las últimas horas ha aparecido el nombre de David Rodríguez como el encargado de haberle despertado mariposas en el estómago a Anabel Pantoja. Él es fisioterapeuta y ha estado en la gira de su tía por Latinoamérica, donde también ha participado su sobrina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Rodríguez (@davidroal)

Él se ha pronunciado al respecto a través de unas palabras que ha reproducido el periodista José Antonio Avilés en Sálvame: «Ella es mi compañera y ya está, no sé si la volveré a ver. Me ha tocado esto encima, os habéis encaprichado pero yo estoy por encima de todo eso. Ella es fabulosa, como compañera es maravillosa». No obstante, hubo un momento en el que el fisio dejó la puerta abierta a alguna novedad en el futuro: «Si alguna vez tenemos que contar algo lo contaremos nosotros».

Sobre la infidelidad a Anabel

Mucho se ha hablado de que el deportista español podría haber sido desleal a la ex de Omar Sánchez con Melania Puntas. Pero la modelo quiso parar las especulaciones al pronunciarse al respecto en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melania Puntas (@itsmelaniapuntas)

«Quiero dejar bien claro que: Yo no voy a hablar a través de ningún medio que no sea este. Esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar al respecto del tema, que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira. Aclarado esto, pido respeto para mi entorno, para mí y que por favor se me desvincule de este tema», sentenció.