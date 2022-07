La noche del sábado ha estado cargada de emoción. Anabel Pantoja y Omar Sánchez han aceptado la invitación de Toñi Moreno y, sentados en el plató de Déjate querer, han protagonizado uno de los encuentros más emotivos y dolorosos de la televisión. “Él fue el que me dejó en el aeropuerto y quiero verle a él primero. Tengo que verle”, ha confesado la sobrina de Isabel Pantoja visiblemente emocionada. A través de una pantalla, ‘el negro’ ha querido tomar la palabra para dedicarle unas bonitas palabras: “Antes que nada, darte la enhorabuena por el concurso. Me alegro que te hayas enamorado, porque solo quiero la felicidad para ti y, a pesar de todo, te voy a querer siempre”.

El abandono de plató

Pero no ha sido todo tan fácil. Anabel, al sentir la voz de Omar y presenciando un emotivo vídeo de lo que había sido su historia de amor, no ha podido contener la emoción y, rota de dolor, se ha levantado de la silla abandonando el plató de televisión. “No puedo Toñi, esto es muy doloroso”, ha confesado entre lágrimas. La conductora del programa no ha dudado en ir a consolarla, asegurándole que Omar no estaba allí para reprocharle nada. Al regresar, la tertuliana ha tenido que hacer frente a un momento que sabía que algún día iba a llegar y, explicando que ese amor que ha sentido por Yulen es como si hubiese fallado de alguna manera a su todavía marido, Anabel ha querido pedirle perdón públicamente: “Te quiero, pero no puedo hablar en pasado de que te he querido, te quiero. Sé que ha podido ser doloroso por lo que has pasado, yo no quería hacerte daño y, si lo he hecho, perdóname”.

Tras este emotivo principio, Anabel ha confesado que no podía mirarle a los ojos y, con un nudo en la garganta, ha tenido valor de expresarle todo lo que sentía: “No se me ha ido todo lo que hemos vivido. Espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos que, para mí, todavía es uno de los mejores que he vivido en mi vida, que es cuando me casé hace un año contigo. Sabes que he luchado por ti muchísimo, yo sé que tú has luchado por mí. Ha sido una vida muy fácil a tu lado, he sido feliz 100% y ojalá tú sigas siendo feliz porque te lo mereces. A mí me gustaría que no nos dijéramos adiós”.

Las palabras de Omar

Después de las emotivas palabras de Anabel, Omar Sánchez se ha roto por completo, reconociendo que, por el momento, no puede ser amigo de su exmujer, aunque quiere seguir teniéndola en su vida. El canario ha explicado que no han sido unos meses fáciles, pero que ahora era feliz. “No pienso que seas una mala tía. Tú cuando te enamoras eres así de loca y haces lo que sea, pero tienes que dejar de pedir perdón. Evidentemente no me gustan algunos gestos que has tenido, yo jamás los hubiera hecho, pero bueno, ya pasó”, se ha sincerado. Sin ningún tipo de rencor, el windsurfista le ha deseado la máxima felicidad: “Me alegro mucho que te hayas enamorado. Quiero toda la felicidad para ti. Te voy a querer siempre”. Después de poner encima de la mesa los sentimientos, ambos han decidido, entre lágrimas, levantar el muro y poder reencontrarse de cerca, fundiéndose en un caluroso abrazo que ha inundado el plató de emoción.

El apoyo de Merchi

Pero en este esperado reencuentro también ha habido otra protagonista, Merchi, la madre de Anabel. Antes de volver a ver a su todavía mujer, el windsurfista ha rememorado su romance junto a Toñi, que ha querido darle una sorpresa en este día tan especial. Merchi, que se ha convertido en un apoyo fundamental para él en estos cuatro años de relación con su hija, ha querido formar parte de esta velada y, entrando por teléfono, le ha dedicado unas bonitas palabras a su exyerno: “No quería dejar de decirle a Omar que ha sido una persona, lo es y espero que lo siga siendo, muy importante en mi vida. Le dio a mi hija una vida maravillosa, pero bueno, no ha podido ser que esto continúe. Yo aún lo estoy procesando, me duele todavía y, aunque sea por caminos distintos, que sean felices. Yo sigo siendo la misma, aquí estoy hasta que me demuestres lo contrario”.

Conteniendo la emoción y apenas sin poder pronunciar palabra, el canario ha querido responder a su exsuegra, a quien le agradece todo el cariño que le ha brindado durante todos estos años: “Para mí tampoco es fácil. Tú sabes bien que estos meses lo he pasado muy mal y la separación no fue fácil, pero aquí estamos, entero, mirando hacia adelante. Tú también tienes tu casa en Gran Canaria, aquí me tienes para lo que necesites. Cuida mucho a tu hija y os deseo lo mejor posible a todos”.

La contestación a Arelys

Y, como no podía ser de otra manera, la noche también a albergado uno de los temas que ya forman parte de la relación: el romance entre Anabel y Yulen. Aunque la superviviente se fue a Honduras confusa y con una conversación pendiente con el canario, finalmente encontró en otra persona la ilusión. Yulen fue quien le hizo reír y le devolvió la sonrisa durante su estancia en Supervivientes, consiguiendo empezar una bonita historia de amor que ha sido muy comentada en los medios de comunicación, incluso por los propios familiares de los protagonistas.

Arelys, la madre del esgrimista, no dudó en confesar cómo estaba viendo esta relación desde fuera del concurso, dejando claro que Anabel no era santo de su devoción. Ahora, la tertuliana ha visto todos los vídeos de su actual suegra, pudiendo por fin comentar lo que opina sobre sus palabras más polémicas. “Es normal, una madre tiene que proteger a su cachorro y yo entiendo que ella viese en mí algo que no le gustaba. Yo la voy a respetar y no pretendo desviar a nadie de ningún lado. Yo solamente quiero hacerle feliz. Si su madre me deja hacerle feliz, lo seremos”, ha comenzado diciendo. “Nosotros nos acercamos porque el destino está ahí y cuando dos personas sienten la una por la otra… Yo le decía que no le quería perjudicar en el concurso. Yo no entendí nada cuando la vi en Honduras y estaba muy nerviosa. La Merchi yo no sé cómo subió el Stories… Mi madre es muy impulsiva, pero ella me vio allí y si Arelys salta con su hijo, pues la Merchi también”, ha finalizado, dejando claro que ella tiene como objetivo seguir luchando por su nueva ilusión, le pese a quien le pese.