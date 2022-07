Supervivientes 2022 está a punto de llegar a su fin. Un programa que ha sacado el lado más salvaje de cada concursante, además de mostrar su faceta más íntima y personal. Pero no todo ha quedado ahí pues, probablemente, uno de los temas que más interés ha generado ha sido el romance entre Yulen y Anabel, que han ido creando su propia historia de amor en arenas de Honduras. Ahora, con los pies de nuevo en España, la pareja de la edición podrá dar rienda suelta a su amor, aunque parece que por el momento no han dado el paso para hacerlo.

Después de que el esgrimista y la sobrina de Isabel Pantoja hicieran partícipes a los espectadores de su relación, el momento más esperado de la edición fue su reencuentro en plató. Un momento de lo más tenso y que los medios de comunicación han calificado como “frío”. Cuando Anabel pisó el plató, no dudó en fundirse en un apasionado abrazo con el hombre que le ha devuelto la ilusión, aunque sin rastro del beso que todo el mundo esperaba. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez, haciendo gala de su buen sentido del humor, pidió ese apasionado beso, que finalmente accedieron tímidamente a darse. Tras esto, la pareja no dudó en compartir confidencias, dejando entrever que pasarían la noche juntos en la que se esperaba que fuera una velada llena de amor. Lejos de la realidad, la redacción de Look ha podido saber que no fue así.

Al finalizar la gala, Yulen y Anabel se despidieron en la puerta de las inmediaciones de Mediaset, poniendo cada uno rumbo a lugares muy diferentes. Pese a que se esperaba que ambos se reunieran en el mismo punto tras su reencuentro, el esgrimista disfrutó de la noche madrileña, saliendo a una conocida discoteca en compañía de sus amigos, mientras que la prima de Kiko Rivera cogió un taxi con tres amigos para acabar en un piso ubicado en la zona céntrica de Madrid. Los reporteros allí presentes confirman que, en ningún momento, la nueva pareja de Anabel se reunió con ella en ese domicilio y que ella no volvió a dejarse ver. Una extraña separación que indicaría que esa noche de amor tan esperada y aclamada por sus más fieles seguidores no se ha producido -por el momento-. ¿Tendrán en los próximos días su tan ansiado momento de intimidad? Sea como fuere, habrá que esperar.

Una incógnita que llega tan solo unas horas después de que saliera a la luz que Anabel Pantoja se había visto las caras con su expareja, Omar Sánchez, en un plató de televisión. Fue en el programa Déjate querer, que se emitirá la noche de mañana, pero que la cadena ya ha dado algunas pinceladas de lo que será este esperado reencuentro.

“Si tengo que elegir una palabra, esa es emotividad. Ha sido muy emotivo y ha habido mucha tensión”, ha dado un pequeño adelanto Toñi Moreno. Un regreso a la realidad que podría haber sido el motivo por el que Anabel y Yulen no han vivido su esperada noche de amor.