Anabel Pantoja se enfrenta a su nueva imagen al probarse sus vaqueros favoritos

Pese a haber quedado a las puertas de la final de Supervivientes 2022, Anabel Pantoja puede presumir de haber batido récords a nivel personal. La colaboradora de Sálvame se enfrentaba a este reto con el único objetivo de aguantar el mayor tiempo posible en el concurso para demostrar que nada quedaba de aquella joven que hacía años llegaba a los Cayos Cochinos para durar en el reality tan solo unos días. Algo que finalmente ha conseguido, llegando incluso a enamorarse de uno de sus compañeros.

Con la quinta posición adjudicada, a la sobrina de Isabel Pantoja no le ha quedado más remedio que decir “adiós” a Honduras, eso sí, no sin antes pasar por el espejo para ver reflejado su impactante cambio físico. Y es que, la ex de Omar Sánchez es una de las participantes que a priori más parecen haber adelgazado durante los tres meses de concurso, razón por la que todas las miradas se posaron sobre ella para saber cuántos eran los kilos que había perdido en su andadura en el Caribe. Finalmente ese momento llegaba, y Anabel se enfrentaba a su nueva imagen con 13 kilos menos, algo que le llenaba de felicidad: “¡Lo conseguí, ya no estoy tan gordita!”, gritaba con euforia, demostrando que está encantada con su esbelta figura.

Una vez ha podido disfrutar de su nuevo “yo”, la prima de Kiko Rivera ha podido reencontrarse con sus maletas, las cuales contaban en su interior con todo lujo de detalles: desde rizador de pestañas hasta peines, pasando por el perfume. Algo de lo que la sevillana ha prescindido durante más de 90 días: “Todo lo que tenemos en la vida real y que no hemos necesitado para sobrevivir”, comentaba frente a la cámara con gran emoción. Pero lo más sorprendente venía después, cuando Pantoja cogía los que eran sus jeans favoritos, unos slouchy de tiro alto y efecto bombacho: “Son enormes, talla 40”, decía, después de probárselos y comprobar que las caderas de la prenda no se ajustan a su cuerpo, por lo que cuando vuelva a España y vaya de compras tendrá que hacerse con otros vaqueros de hasta dos tallas menos: “Acabo de flipar al ver la ropa que no me puedo poner… Tengo que despedirme de ella”, decía ella misma, aunque sin mostrar ni un ápice de pena, dado que uno de sus grandes deseos tras su paso por el concurso era el de adelgazar, y ahora, tendrá que mantener este peso si lo desea a golpe de hábitos saludables y cómo no, ejercicio.

Hace una escasa semana, Anabel abandonaba la Palapa entre lágrimas tras haber perdido el duelo contra Nacho Palau. Durante su despedida, la influencer admitía haber aprendido a quererse sí misma y a estar sola: “He vencido la soledad (…) Tengo ganas de pasar momentos sola, de recuperar mi vida, de situarme en algún punto, empezar una vida desde cero”, reconocía con orgullo, dispuesta a dar pistoletazo de salida a una nueva etapa con un nuevo amor para dejar atrás su matrimonio con el también exconcursante de Supervivientes.