El cara a cara más esperado: Anabel Pantoja se reencuentra con Omar Sánchez

La vida de Anabel Pantoja ha dado un giro de 180 grados. En octubre de 2021 se daba el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez. Sin embargo, nada hacía presagiar lo que ocurriría tan solo unos meses después. Nada más comenzar el año, salía a la luz que la sobrina de Isabel Pantoja y el empresario ponían punto final a su historia de amor. “Soy yo la que toma la decisión”, dijo Anabel en Sálvame completamente rota, confirmando así la citada información.

Unos meses después, Anabel Pantoja ponía rumbo a Honduras para vivir una de las experiencias más extremas de su vida, ya que se convertía en una de las protagonistas de esta entrega de Supervivientes que, espacio que precisamente este jueves llega a su fin. Durante el concurso, la prima de Kiko Rivera demuestra la gran conexión que tiene con otro de los participantes, Yulen Pereira y, finalmente protagonizan una historia de amor de lo más comentada. Después de regresar a España, la influencer y Omar se han visto las caras en las grabaciones de Déjate Querer, formato que se emitirá este próximo sábado y que es conducido por Toñi Moreno.

Durante más de cuatro horas, la colaboradora de Sálvame y Omar Sánchez han podido hablar después de 100 días separados. Ha sido la propia maestra de ceremonias del citado espacio quien ha adelantado algunos detalles de lo que se podrá ver en Telecinco el 30 de julio. “Ella sabía que tenía que hacerlo así. Enfrentarse a sentarse con tu marido todavía… Y mirarlo a los ojos… No ha podido mirarlo a los ojos hasta que ya sí ha podido”, ha dicho. También, ha explicado que: «Si tengo que elegir una palabra, esa es emotividad, ha sido muy emotivo y ha habido mucha tensión», ha comentado Toñi. «Ha habido un momento que Anabel ha abandonado el plató porque le ha podido la situación», ha añadido.

Quien también ha querido arrojar luz sobre este encuentro ha sido Kiti Gordillo, ya que ha estado presente en los estudios de Villaviciosa de Odón. Ha destacado que “había mucho secretismo”. “Él está tranquilo, desde hace tiempo tiene claro que no quiere volver con Anabel. No creo que esté preparado ahora para tener una relación con nadie. Creo que no volvería con Anabel en la vida. Quizás Anabel se va a volver loca cuando vea que Omar ya no quiere estar con ella”, ha explicado Marta López en Sálvame mientras se trataba este asunto.

Ahora, queda esperar la emisión completa del programa para ver en qué punto se encuentran Anabel Pantoja y Omar Sánchez después de ser dos de los grandes protagonistas de los últimos meses debido a la actualidad sobre sus vidas y que ha alterado a la crónica social de nuestro país. También, destacar que, Anabel se encuentra a escasas horas de reencontrarse con Yulen Pereira, por lo que los focos apuntan a la que podría ser la nueva pareja oficial del verano 2022.