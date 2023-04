Yulen Pereira rompe su silencio pese al intento de Anabel Pantoja por ‘eclipsar’ su entrevista

Han pasado casi dos meses desde que tuvo lugar la inesperada ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja cuando tan solo habían pasado unas horas del aterrizaje de esta última desde Estados Unidos, donde había viajado con su tía Isabel. Un durísimo varapalo que probablemente la influencer no había podido imaginar antes de poner rumbo al otro lado del charco y que a día de hoy sigue siendo uno de los temas más comentados de la televisión.

Es por ello que el espadista se ha convertido en el invitado estrella de esta noche en Viernes Deluxe. Y es que, pese a haber guardado silencio en torno a su ruptura de la sevillana, ahora el hijo de Arelys ha dado un giro de 180 grados en sus convicciones y parece estar dispuesto a hablar de su ex y de la incipiente participación en Supervivientes de su madre, la cual no se ha alargado mucho al ser expulsada por la audiencia.

Ha sido en torno a las 22:00 horas de la noche cuando el deportista ha puesto punto final a su hermeticidad para hablar largo y tendido sobre cómo fue su relación con Anabel, la cual ha estado marcada en las últimas semanas con unos supuestos mensajes que él mismo habría enviado a sus amigos criticándola. Algo que podría no haber gustado en absoluto ni a la prima de Kiko Rivera ni a sus seres queridos, que no han dudado en atacar duramente a Yulen siempre que han tenido oportunidad e incluso en televisión y redes sociales.

Anabel Pantoja, dispuesta a cerrar el libro y comenzar un nuevo capítulo

Pese a que son muchos los rumores que han girado en torno a Anabel, ella ha optado por alejarse de la televisión, al menos de manera temporal, y no dar fin a ninguno de ellos ni siquiera apareciendo en Sálvame. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención en las últimas horas es que la que fuera esposa de Omar Sánchez está a punto de iniciar una nueva aventura en la pequeña pantalla, aunque alejada de Telecinco. Así lo ha confirmado ella a través de su cuenta de Instagram, ejerciendo como perfecta embajadora de las Islas Canarias al sumergirse en un docureality bautizado como Los viajes de Anabel: «POR FIN PUEDO COMPARTIR UN TROCITO DE LO QUE SERÁ MI AVENTURA EN @losviajesdeanabeltv @videoreportcanarias 🇮🇨✈️💃🏽 Sigo luchando por trabajar en lo que me gusta, y que os guste a vosotros, aquí en este proyecto soy libre, feliz, querida y sobre todo aprendo de mis CANARIOS, que me abren su corazón y su alma como una más que soy después de 5 años aquí! 🇮🇨 Comienza la cuenta atrás! #losviajesdeanabel #canarias #anabelpantoja #viajes #docureality #work», zanjaba, visiblemente contenta por esta nueva oportunidad que nada tiene que ver con su pasado televisivo. Una noticia que ella misma ha hecho pública tan solo unas horas antes de la aparición estelar de su ex en el Deluxe y que podría eclipsarla.